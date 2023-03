Hiba Abouk habla sobre sus planes de regresar 'pronto' a España con sus dos hijos

Las últimas semanas no han sido fáciles para Hiba Abouk. Desde que saliera a la luz que su marido, Achraf Hakimi, estaba siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual, la actriz española de origen tunecino y libio ha mantenido una línea de discreción y total hermetismo. El silencio ha sido la respuesta que la intérprete de 36 años ha dado ante todo lo ocurrido, un silencio que hoy ha llegado a su fin. Lo ha hecho a raíz de una entrevista que ha concedido, en la que ha hablado sobre sus hijos, las rutinas que sigue en París, ciudad en la que vive desde hace cerca de dos años, y sus planes para el futuro próximo.

Hiba, que ha preferido no hacer alusión al defensa​ del Paris Saint-Germain y a toda la polémica que le ha rodeado desde el pasado 27 de febrero, mismo día en que Hakimi acudió a la gala de los premios The Best de la Fifa en solitario, ha respondido a varias preguntas relacionadas con su faceta profesional y personal. La intérprete que diera vida a Fátima en la aclamada serie El Príncipe, que está entusiasmada por poder volver a su trabajo actoral después de una temporada inmersa en su rol de mamá, se ha abierto en canal y ha confesado que extraña el clima y la alegría de España, así como a su círculo más íntimo, algo de lo que no tiene la suerte de disfrutar en París, donde reside desde 2021. "Los parisinos son algo grises como el tiempo que hace allí. Echo de menos de Madrid y creo que volveré pronto", ha reconocido a la revista InStyle.

Además de revelar su intención de regresar próximamente a la capital, la artista ha puesto en valor el significado que tiene para ella retomar su labor. Mientras que su hijo mayor Amín, de 3 años, ya está hecho todo un hombrecito, el pequeño Naím, que nació el año pasado, ya ha dejado la lactancia, lo que le brinda más autonomía y le permitirá rodar un thriller este verano en el país galo. Aun así, de entre todos los papeles que ha protagonizado, el de madre es y será siempre su favorito. Si bien, en su día a día, trata de sacar tiempo para el autocuidado y la práctica de actividad física, pasar tiempo con los niños es su prioridad.

Aunque los rumores de separación entre la actriz y el futbolista no cesan desde hace tiempo e incluso se han acentuado a raíz de la denuncia, Hiba continúa sin pronunciarse al respecto y asegura estar focalizada en el presente. Es por eso que la premisa de "fluir y vivir el aquí y ahora" es su máxima, de igual modo que transmitir a sus niños valores tan fundamentales como el respeto por los demás y una educación excelente que les convierta en buenas personas.

Lejos de lo activa que acostumbraba a ser en su perfil social, en el que suma cerca de dos millones de seguidores, Hiba sigue sin publicar ningún tipo de contenido desde el 26 de febrero, unas horas antes de las graves acusaciones a su esposo. En su último post aparecía disfrutando con sus pequeños de las playas de Dubái. “Lo bueno de la vida”, reaccionaba Hakimi. Tan solo veinticuatro horas después, la noticia publicada por el diario Le Parisien daba la vuelta al mundo.

