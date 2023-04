Joaquín Sánchez vive con fervor la Semana Santa sevillana junto a su mujer y amigos

Sevilla vive estos días una de sus tradiciones más arraigadas, la Semana Santa. Una primaveral cita marcada en el calendario de muchos, incluido el de Joaquín Sánchez, que siempre lleva por bandera el arte y la historia de su querida Andalucía. El capitán del Betis ha aprovechado su tiempo de descanso para ver las procesiones del Martes Santo como un cofrade más. Desde un balcón y acompañado de más personas, el centrocampista se ha mostrado visiblemente emocionado por poder disfrutar de las hermandades de la ciudad que vio nacer a su esposa.

Tras asistir a la sesión de entreno matinal del Real Betis Balompié en la ciudad deportiva de Los Bermejales, que ya prepara el encuentro frente al Cádiz del próximo domingo, Joaquín se ha desplazado al centro de la capital hispalense para vivir de primera mano y con fervor la gran fiesta sevillana. Una jornada repleta de momentos para recordar de la que el jugador ha grabado algunos instantes en su teléfono móvil.

Acompañado de varios amigos con los que intercambió impresiones, confidencias y grandes sonrisas, el futbolista bético no ha perdido detalle de lo que sucedía unos metros más abajo, a pie de calle, donde ha tenido lugar la procesión de la Hermandad del Cerro. A contemplar la espectacular puesta en escena también ha acudido su mujer, Susana Saborido, que ha visto el paso desde otro de los balcones de la misma avenida, ubicado justamente debajo del de su esposo, y arropada por varias mujeres. La sevillana también ha aprovechado para filmar algunos de los instantes más emotivos del acto con la cámara de su teléfono y ha charlado con sus acompañantes.

Para la ocasión, Joaquín ha escogido un estilismo sofisticado pero informal, bastante alejado del de sus compañeros de balcón. Mientras ellos han apostado por un tradicional traje de chaqueta y corbata, el deportista, que se ha inclinado por un outfit algo más abrigado, ha preferido optar por una camisa blanca de la que desabrochó los primeros botones y que cubrió con una gabardina marrón anudada en la cintura. Por su parte, Susana ha lucido un 'total look' compuesto por blazer y pantalón, ambos en beige, y camisa blanca.

Los balcones en los que han estado Joaquín, de 41 años, y Susana, de 38, se ubican en la esquina entre La Campana y la calle Sierpes, muy cercanos al mirador de un conocido diario deportivo, que ha recibido en los últimos días a multitud de rostros conocidos del mundo del fútbol interesados por vivir la Semana Santa desde un lugar de absoluto privilegio.

Aunque este último año no ha sido fácil para él, "un caos", Joaquín Sánchez vive un gran momento. A su éxito en la pequeña pantalla, donde ha cautivado al gran público con su particular sentido del humor y arrolladora personalidad desde su programa de entrevistas Joaquín, el novato y con su serie documental La penúltima y me voy, se suma la batalla que encabeza como capitán para que su equipo entre en la Liga de Campeones, formación en la que ha decidido continuar toda la temporada. "Una de las decisiones más importantes de mi carrera", reflexionó hace unas semanas.