Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, dos ex muy bien avenidos en la Semana Santa sevillana El torero y la duquesa de Montoro compartieron balcón junto al novio de su hija Cayetana, el empresario Manuel Vega

Que las familias Alba y Rivera son unos enamorados de Sevilla no lo duda nadie. Pero lo que, sin duda, también todo el mundo sabe es que han vivido siempre con enorme ilusión la Semana Santa en la capital andaluza. Incondicionales como pocos de sus procesiones, no han querido faltar tampoco este año y como una gran familia han protagonizado un cariñoso encuentro en la capital hispalense, en donde Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo han vuelto a poner de manifiesto que son dos ex muy bien avenidos.

VER GALERÍA

- Eugenia Martínez de Irujo se declara al hombre de su vida, Narcís Rebollo, en una celebración muy especial

- La familia Flores, muy emocionada celebra por todo lo alto la inauguración del museo de 'La Faraona'

El torero y la hija de la duquesa de Alba, quienes se separaron hace ya más de veinte años tras tres año y medio de matrimonio y una hija en común, volvieron a dejar patente la buena sintonía que existe entre ellos y compartieron balcón durante uno de los pasos sevillanos acompañados de un gran grupo de familiares y amigos en común, entre los que se encontraba Manuel Vega, novio de su hija Cayetana, quien está ya totalmente integrado en la familia tras más de año y medio de relación.

VER GALERÍA

Horas antes de protagonizar este distendido encuentro, Fran se dejo ver paseando por las calles de Sevilla junto a su mujer Lourdes Montes, y sus tres hijos Carmen y Curro y por Cayetana. "A disfrutar del Domingo de Ramos, qué gusto. Para mí significa muchísimo, la más grande, la semana más importante del año, desde luego" declaraba el torero a los micrófonos de Europa Press. "La pasaremos con la familia, los amigos y a disfrutar de nuestra fe y nuestra costumbre" añadía.

- Conoce a Manuel Vega, el empresario sevillano que le ha robado el corazón a Cayetana Rivera

- Cayetana Rivera presume de hermano pequeño en la Maestranza junto a su novio, Manuel Vega

Esta no es la primera vez que Franciso Rivera y Eugenia Martínez de Irujo dejan ver la buena sintonía que existe entre ellos. De hecho, este pasado mes de enero, Cayetana reunía a sus padres y sus respectivas parejas en el Ilusion Fest, un festival benéfico promovido por la asociación Crecer con Futuro para ayudar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Un distendido encuentro al que tan solo una semana después siguió otro, ya que la duquesa de Montoro no dudó en acudir a apoyar a Lourdes Montes como diseñadora en el desfile que llevó a cabo en la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF).