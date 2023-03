Quién es Carliz De la Cruz, la exnovia de Bad Bunny que le ha demandado por 40 millones de euros

Carliz De la Cruz, exnovia de Bad Bunny, ha presentado una demanda de 40 millones de dólares contra el artista puertorriqueño por utilizar su voz sin su consentimiento en varias de sus canciones. La joven, que es abogada desde el año 2021 y tuvo una relación sentimental con el cantante antes de que este se convirtiera en una superestrella mundial, ha demandado al intérprete de Gato de noche por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios, tal y como recoge EFE y confirma el documento legal presentado el 1 de marzo de 2023 en el Tribual de Primera Instancia de San Juan de Puerto Rico.

VER GALERÍA

Kendall Jenner y Bad Bunny se van de fiesta tras los Oscar, ¿la confirmación de su relación?

Nacida en Puerto Rico, la "enamorada del maquillaje, la NBA y el chocolate" (como ella misma se describe en sus perfiles sociales), es también una amante de los viajes, el mundo de la moda, el arte y los cambio de look, algo que todos sus seguidores pueden comprobar en las numerosas instantáneas. Con mechas naranjas, reflejos morados, melena corta, mechones rubios en el flequillo, media melena, pelo rubio ondulado, Carliz posa con sus diferentes tipos de cabello en las numerosas ciudades, como Roma, Nueva York, Miamo o parque nacional del Gran Cañón, que visita.

De la Cruz y Bunny tuvieron una historia de amor durante su adolescencia. El cantante y su expareja, tal y como cuentan medios latinoamericanos, se conocieron y se enamoraron en el año 2011 cuando los dos estudiaban en Arecibo, un pueblo del norte de Puerto Rico. Además, trabajaron juntos en un supermercado en el que Bad era dependiente antes de ser la estrella mundial de hoy en día y tal habría sido el amor que sintieron el uno por el otro que el artista dedicó varias de sus canciones a Carliz. De hecho, algunos de los versos de Otra noche en Miami, tema lanzado en 2018, hablarían de lo que habría pasado entre ellos: "supuestamente ya te olvidé, pero son las 11:34 y de ti me acordé", "no te veo desde que me mudé", "pero soñé contigo anoche y te saludé" o "en el garaje está el Bentley que tanto querías" estarían inspirados en su relación.

VER GALERÍA

Bad Bunny está imparable, de su comentado look en la gala MET a su nuevo disco y su salto al cine

En la demanda, Carliz además ha asegurado que le habrían ofrecido 2000 dólares de compensación. "Como De la Cruz dejó claro que no estaba de acuerdo con su uso, su publicación constituye un acto de negligencia, mala fe, y lo que es peor, un ataque a su privacidad, moralidad y dignidad, ya que todas las partes conocían estos hechos y aun así decidieron saltarse la ley", dice el documento, donde también se explica que la salud de la joven se ha visto perjudicada tras la utilización de su voz en las canciones. "Desde entonces, miles de personas comentan directamente en las redes sociales de Carliz, así como cada vez que acude a cualquier lugar público, acerca del Bad Bunny Baby. Lo anterior ha provocado y actualmente causa que De La Cruz se sienta preocupada, angustiada, intimidada, agobiada y ansiosa", añaden.