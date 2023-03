Kendall Jenner y Bad Bunny se van de fiesta tras los Oscar, ¿la confirmación de su relación?

Poco a poco, la relación de Kendall Jenner y Bad Bunny, de 27 y 28 años respectivamente, se va consolidando. Aunque ambos son de lo más discretos en lo referido a los asuntos de su esfera personal y no han confirmado su noviazgo de manera oficial, son sus actos los que hablan por sí mismos. Buena muestra de ello es que el cantante y la modelo fueron fotografiados este sábado abandonando en el mismo coche la fiesta que Beyonce y su marido Jay Z habían organizado en su mansión de Los Ángeles tras la ceremonia de los premios Oscar.

Sin duda, la maniquí de Victoria's Secret y el intérprete de Yo perreo sola se han convertido en una de las parejas más sorprendentes e inesperadas de este 2023. Esta no es la primera cita pública que ambos han compartido, porque, desde que se conociesen a principios de año, se les ha podido ver disfrutando de salidas nocturnas en algunos de los clubs más de moda en la ciudad de las estrellas o en un restaurante de sushi en el que estuvieron acompañados por la pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner. Precisamente, fue en esta comida donde dieron un paso más en su noviazgo a los ojos del mundo, puesto que se despidieron con un cariñoso beso y un abrazo.

Anteriormente, Kendall mantuvo durante dos años un romance con el jugador de la NBA Devin Booker, con el que rompió en noviembre, y Bad Bunny fue relacionado con la top model Gabriela Berlingeri, pero él siempre negó este idilio, asegurando que simplemente les unía una gran amistad. Sea como fuere, estas ilusiones no prosperaron y el destino ha querido que sus caminos se hayan cruzado.

Amor y éxito laboral

Un dulce momento en el amor que el artista puertoriqueño y la influencer compaginan con sus exitosas carreras profesionales. El vocalista se ha consolidado como una de las estrellas latinas más importantes de la industria musical. Sus temas no pueden faltar en las pistas de baile y ha hecho historia en los premios Grammys al conseguir tres nominaciones, entre ellas en la categoría mejor álbum del año. Además, ha demostrado ser un hombre de lo más polifacético dando el salto a la gran pantalla formando parte del elenco de Bullet Train, junto a Brad Pitt, Narcos México y American Sole.

Por su parte, Kendall pisa con fuerza en las pasarelas más importantes de todo el mundo y es imagen de algunas de las firmas de moda y belleza más prestigiosas. Además, su reality show, Keeping Up With The Kardashians, que en España está disponible en Disney +, sigue cosechando grandes datos de audiencia, porque nadie quiere perderse los pasos de su peculiar familia. ¿Podremos ver al reguetonero en los próximos episodios como yerno de Kris Jenner? Solo el tiempo lo dirá.

