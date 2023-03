Teresa Riott: 'Antes de cualquier evento me organizo y ceno en casa. Todavía no hay cultura vegana' La actriz pasó de un papel muy 'happy y millenial' en 'Valeria' a uno oscuro y punky en 'El inmortal'

Teresa Riott, que es una de las protagonistas de El inmortal (un thriller que promete ser el Narcos madrileno y que está basado en la historia de 'Los Miami', la banda que en los 90 controlaba el tráfico de drogas y las discotecas de la capital), ha pasado de hacer un papel muy happy y millenial en Valeria a uno oscuro y punky en la nueva ficción de Movistar+, un cambio drástico que para ella "fue un gusto". "En este proyecto hice totalmente lo contrario a Nerea (su personaje en la serie de Netflix). Salté al vacío con un personaje totalmente opuesto a mí y que está inspirado en una mujer real que no tiene miedos, que es muy inteligente y que vive en una época de hombres y de mucha violencia", asegura la intérprete a ¡HOLA!, donde además ha explicado que ha hecho una verdadera labor de investigación y documentación para recrear a 'La rubia'.

"Mi personaje hace lo que sea por el poder, por estar donde quiere y lo consigue a toda costa. Es amoral. Encarnar a alguien así ha sido todo un reto", ha dicho Teresa, encantada con la ambientación de los 90 y sus "lookazos", inspirados en las cantantes Anastasia, Madonna, las top models de la época o Pamela Anderson. Muy sorprendida con el trabajo de todos sus compañeros de la serie, Riott ha expresado que Álex García ha sido todo un regalo y un descubrimiento. "Ha sido nuestro líder dentro y fuera del rodaje. Le admiro por todo lo que ha hecho", ha continuado comentando la actriz, que justo ha recibido la llamada de otro de sus compañeros, Jon Kortajarena, durante sus declaraciones. "Con Jon la gente va a alucinar, lo que hace es muy arriesgado. Además es una persona muy divertida", ha añadido.

La actriz, que unos meses estrenará la tercera temporada de Valeria (la serie que le ha llevado a ser una de las actrices más reconocidas de nuestro país), estudió Publicidad y Relaciones Públicas pero siempre quiso dedicarse a la interpretación. Por consejo de sus padres decidió tener un "plan B" al que nunca se ha dedicado pero que le ha ayudado por ejemplo a construir su personaje (organizadora de eventos) en la ficción de Netflix. Universidad por las mañanas y escuela de teatro por las tardes (Juan Carlos Corazza y El Centro del Actor), la intérprete ha conseguido su sueño de poder vivir de la actuación, un profesión en la que solo trabajan el 2% de los actores en nuestro país: "Algunas veces pensé en tirar la toalla mientras me dedicaba a otras cosas para sobrevivir, pero esto fue mi plan A. Por suerte ahora puedo vivir de ello".

"Hiperdefensora" de los animales y el veganismo, Teresa nos ha contado cómo sobrelleva su forma de vida y alimentación con la profesión, ya que muchos eventos o proyectos no están todavía preparados para las personas que no comen carne. "Intento visibilizarlo mucho y siempre que voy a algún sitio lo aviso, pero antes de ir a cualquier sitio me organizo y voy cenada. No hay cultura vegana para que alguien como yo pueda irse comida a casa. Doy mucho la chapa para que se intente mejorar", explica Riott, quien ha afirmado que todavía le cuesta salir a la calle y que la gente se le quede mirando o le pida una foto. "Es fuerte y después de tres años todavía mi cabeza no ha hecho click, pero me lo tomo como una muestra de cariño", expresa la actriz, que ha confesado que va a terapia porque la actuación es un trabajo muy duro.

"La salud mental es muy importante. Es necesario ir al psicólogo para tratar el ego, por los proyectos inmersivos de cuatro meses donde solo estás con el personaje, la imagen que hay que dar en los eventos, cómo te relaciones con la gente... ", ha asegurado Teresa, que asegura que va a ser muy difícil superar su papel en El inmoral porque ha hecho su personaje soñado. Con muchas ganas de hacer "algo de terror, musicales tipo Disney, doblaje o dar el salto internacional", la intérprete nos ha contado que le costaría hacer papeles donde se usen animales, aunque si pudiera poner algunas condicionen en el proyecto acabaría aceptando. "Creo que no me negaría a nada porque todos los papeles hay que haceros sin juzgarlos y contar sus historias", expresa Riott, que aconseja a futuros actores que se formen mucho, que vayan a terapia y que nunca se rinda porque "los sueños si cumplen" y si no "eso que te llevas como experiencia de vida".