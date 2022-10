Mariona Terés nos habla de su cambio físico para protagonizar 'Las de la última fila'

Mariona Terés siempre ha sido "una actriz 360", como diría Paquita Salas, la representante ficiticia de la serie homónima en la que la actriz tuvo una de sus primeras y grandes oportunidades en la pequeña pantalla de nuestro país. Nacida en Barcelona, la intérprete, que se ha formado con Juan Codina, Lorena Bayonas, Jhon Strasberg o Pablo Messiez, ha estrenado recientemente uno de sus últimos proyectos: Las de la última fila, el drama original de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix que presenta a un grupo de amigas que organizan una escapada de una semana todos los años y que en esta ocasión se enfrentan al diagnóstico de salud inesperado de una de ellas. Para interpretar el papel de las protagonistas (Leo), Mariona ha tenido que rapararse la cabeza al dos y engordar seis kilos, un difícil cambio físico al que tuvo que enfrentarse: "Me costó hacerme a la idea de ir rapada, pero cuando me vi me gustó como me quedaba. No fue traumático, estaba encantada", nos ha revelado Terés.

Aunque pueda parecer que el cambio físico no es demasiado grande, Mariona nos ha contado que siempre tuvo la opción de no engordar y que desde la productora siempre "se portaron muy bien". "En la imaginación del director, que se acordaba de mí de otros proyectos, mi personaje pesaba más que yo. A mí siempre me han sobrado algunos kilos, pero él me dijo que la decisión de coger peso o no la que tenía que tomar yo. Lo estuve meditando, pero es verdad que para el personaje de Leo era necesario porque le había pasado la vida por encima", ha contado Terés sobre la creación del personaje, una chica "que está muy dejada". "Al final acepté porque me iba a ayudar para el proceso. A mí intereriorme me costó mucho, aunque a muchos les pueda parecer que no hay casi diferencias, yo no me reconocía al verme", ha añadido la actriz, que tiene muy claro que es necesario que haya todo tipo de cuerpos "reales" y que hay que dar visibilidad a estos físicos que hasta ahora han estado "marginados" en la ficción.

"Otras actrices que han cogido peso para sus papeles me han ayudado. Y si haciéndolo yo ayudo a otras, pues es un sueño", ha asegurado Mariona, que después de engordar tuvo ayuda de un profesional para volver a bajar de peso. En el momento de raparse el pelo, aunque después vio que le quedaba muy bien, la actriz nos ha confesado que se puso muy nerviosa y que fue la primera de las cinco protagonistas que se lo cortó, un momento que "quería que pasara rápido": "Me lo tenía que hacer yo a mí misma. Raparse es algo que todas las mujeres hemos pensado alguna vez pero nos da miedo. Fue una oportunidad porque si no me hubieran cogido en Las últimas de la fila seguramente no me habría atrevido", ha contado Terés, que además ha expresado que es posible que se quede con el pelo corto una temporada porque está trabajando mucho con este perfil.

Durante el rodaje ninguna de las actrices supo hasta el final quién de ellas tenía cáncer. De hecho, fue en una de las últimas escenas que grabaron de la serie cuando todas se enteraron. "Fue un juego que aceptamos todas y fue muy bonito. Confiamos mucho en el director, pero la ficción no solo habla de la enfermedad, habla también del amor y de la amistad. Ha sido un gran viaje", ha expresado Mariona, que asegura que vive un gran momento en la profesión, aunque tiene los pies en la tierra y sabe que es una lotería poder vivir de ello durante toda la vida. "Mi sueño es poder trabajar para siempre", ha reconocido.

Como no hay papeles pequeños, además de participar en Acacias 38, Centro médico, Por H o por B, Cuentáme cómo pasó, o Terror y feria o películas como Cuerpo de élite, de Joaquín Mazón, Hacerse mayor y otras cosas, de Clara Martínez-Lázaro o Miamor perdido, de Emilio Martínez-Lázaro, los seguidores de Mariona podrán verla próximamente en la segunda temporada de Supernormal en Movistar+ junto a Miren Ibarguren. Y por si fuera poco, la actriz ha saboreado el éxito internacional gracias a Entrevías, donde hacía de nuera de José Coronado: "Aunque mi personaje no fue muy grande me ha escrito gente desde Miami o Argentina. Se están escribiendo los nuevos capítulos. Ojalá me tengan en cuenta porque es una serie en la que mi perfil no era cómico y yo ya tenía ganas de hacer algo así".