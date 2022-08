Alex O'Dogherty reflexiona sobre los siete años en los que nadie le dio trabajo

El futuro de los actores a veces puede ser muy enigmático en cuanto a la vida laboral se refiere. Mientas que muchos trabajan sin parar durante décadas, otros paticipan en proyectos importantes para después no tener ofertas en una larga temporada o no trabajar nunca más. Este es el caso de Álex O' Dogherty, que después de 25 años sobre las tablas ha querido reflexionar sobre su carrera y lo difícil que es hacerse un hueco en la industria cinematográfica y teatral de nuestro país. "Ha sido una locura. He flipado con la cantidad de cosas distintas que he tenido la oportunidad de hacer de forma caótica y desordenada. Ha sido genial que mucha gente haya querido contar conmigo para sus proyectos, ya fuera para un principal o un secundario. Ya habéis visto que nunca he dicho que no a casi nada, tampoco podía permitírmelo en muchas ocasiones", ha comenzado diciendo el intérprete y monologuista.

VER GALERÍA

Hablamos con Katya Martín, la actriz con raíces españolas que triunfa en Hollywood

O' Dogherty recuerda este proceso de su vida como un "bonito viaje" del que había olvidado algunas cosas pero del que tiene muchísimas fotos porque lo ha guardado todo "meticulosamente". Ha confesado que cuando trabajó en Camera Café y Doctor Mateo pensó que su vida cambiaría para siempre y que estaría "todo hecho". "Cuando llegaron esas series creí que tendría la vida resuelta. Que después de hacer esos dos papeles (más los que había hecho antes) ya había demostrado que podía hacerlo todo y que no iban a parar de llamarme para otras ficciones", ha relatado el actor, quien también ha afirmado que creía que todos los trabajos que iba haciendo sumarían a su carrera y los directores de casting y el público se lo tendrían en cuenta mientras su imagen crecía ante el mundo.

"Pero nada más lejos de la realidad", Álex ha explicado en esta carta abierta que "todo pasa" y la gente lo olvida todo. "Se borra como si no hubieras hecho nada. Solo quedan trazas de lo más sonado, de lo más conocido. Y cuanto más pasa, menos queda", ha escrito el intérprete, que cuenta cómo después de 38 películas y 26 series algunos todavía dicen de él que es alguien que "hace pinitos" en el mundo del cine. Además, tras varias temporadas haciendo el musical The Hole, O' Dogherty ha relatado que una directora de casting no le dio el papel para una popular serie porque, según ella, el personaje que hacía en la obra de teatro le había influido demasiado en su forma de ser. "Estaba convencido de que el hecho de demostrar que podía hacer drama, comedia, cantar, tocar instrumentos o presentar galas iba a ampliar la imagen que tenían de mí. No lo hacía por eso, lo hacía porque me gustaba. Pero creo que provocó el efecto contrario y muchos todavía no saben ni lo que soy", ha añadido el también monologuista.

VER GALERÍA

Iván Hermes, el actor de 'Al salir de clase' que ahora canta en la calle tras arruinarse por la crisis del Covid

El actor además ha confesado que en 2018 se dio cuenta de que llevaba sin que le llamaran para trabajar siete años, nada que ver con lo que había pensado anteriormente cuando estaba rodando Doctor Mateo en 2011. "Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba toda la vida esperando a que alguien me llevara al estrellato y que ese alguien tenía que ser yo", ha escrito Álex, que finalmente ha agradecido que no le llamaran porque eso le ha permitido descubrirse a sí mismo y exprimir todo su talento. Valorando lo que más sus conciertos y espectáculos, el también músico, que de joven dijo que aspiraba a ser "dueño de su tiempo" se da un consejo a sí mismo en el que explica que no hay que dar nada por sentado y que hay que seguir creando, escribiendo cosas propias aunque te vaya todo fenomenal. "Si me llaman para hacer cosas estaré encantado de hacerlas, pero si no ya tengo las mías y son muchas", ha terminado en el texto O' Dogherty.