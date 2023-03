El desconcertante mensaje de Laura Escanes tras la publicación de las fotos de Risto con una chica

Loading the player...

Laura Escanes y Risto Mejise tomaban caminos por separado en septiembre del pasado año. Hace solo unos días la 'influncer' ha contado por primera vez los motivos de su ruptura, alegando que ya no se hacían felices el uno al otro. Tras estas reveladoras declaraciones, su ex era fotografiado en compañía de una chica, de 27 años, en actitud cariñosa durante una escapada juntos a Cuenca; unas imágenes que publicaba la revista Diez Minutos y sobre las que su ex y madre de su hija Roma, Laura Escanes, podría haber reaccionado con este desconcertante mensaje. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

