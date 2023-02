Sara Carbonero, feliz al lado de Nacho Taboada, comparte en qué consiste el amor verdadero

Sara Carbonero dijo hace un tiempo en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! que las cualidades que más valoraba en una persona eran tres: honestidad, lealtad y sensibilidad. Nacho Taboada cumple a la perfección con esas virtudes, de ahí que cada vez pasen más tiempo juntos apoyándose en lo bueno y también en los momentos más delicados. A finales de noviembre, el músico zaragozano sostuvo con fuerza la mano de su chica tras pasar de nuevo por el quirófano y hace tan solo unas semanas vimos a la periodista más feliz que nunca en el concierto de Colectivo Panamera, la banda de su novio. La relación de Sara y Nacho, que comenzó en la primavera de 2022, se va consolidando poco a poco y la periodista, a juzgar por las reflexiones que comparte con sus seguidores, parece que ha encontrado a su media naranja.

"Tal vez esta es la forma más alta de amor: un alma que le da serenidad a otra", ha publicado Sara junto a varias fotos de diferentes parejas en distintas etapas de la vida. Se trata de una cita de la escritora Susan Vreeland que resume a la perfección en qué consiste el amor verdadero.

Tras separarse de Iker Casillas y vivir una breve relación con Kiki Morente, la periodista sonríe al lado de Nacho, un atractivo músico al que conoció gracias a su gran amiga Isabel Jiménez. La pareja lleva su romance con discreción, pero sin esconderse. "Es un tema que me da bastante pereza. Llevo muchos años conviviendo con ello. No estoy cómoda, pero no es grave, lo llevo con toda la calma que puedo. Sé lo que me gusta, lo que me incomoda y he aprendido a relativizar", reconoció Sara en una entrevista concedida a La Vanguardia.

La periodista vive un gran momento personal gracias a Nacho y, sobre todo, gracias al amor de sus dos hijos, Martín y Lucas, de nueve y seis años. Con ellos visitó hace unos días el plató de Informativos Telecinco, un lugar en el que fue muy feliz junto a Isabel Jiménez y David Cantero. Ahora los proyectos de Sara son más publicitarios y empresariales, pues está totalmente volcada en Slowlove, su firma de moda.

Sara Carbonero bailando en el concierto de Nacho Taboada