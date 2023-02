Los Oscars se endurecen este año: así es su nuevo protocolo para evitar un ‘Will Smith’

El Teatro Dolby ya está preparado para acoger un año más los premios Oscar, en su 95ª edición, el próximo día 12 de marzo. Eso sí, la Academia del Cine no está dispuesta a que vuelva a ocurrir nada parecido a lo del año pasado. Hablamos de la bofetada que le propinó Will Smith a Chris Rock, tras un comentario inapropiado sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. Por ello, han creado un nuevo protocolo para evitar este tipo de situaciones. Bill Kramer, el director ejecutivo, ha querido tranquilizar a todos los asistentes y ha asegurado que este año hay muchísimas medidas de seguridad: "Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes. No va a volver a suceder lo del año pasado. No estuvimos a la altura".

Durante una entrevista en el Times, Kramer ha confesado que lo que vivieron en los pasados premios fue una situación "inédita" que les pilló de sorpresa y no supieron reaccionar. Por ende, han tomado nuevas medidas de seguridad: "Hemos creado una serie de estructuras y equipos de comunicación para reunirnos lo más rápido posible y actuar conjuntamente si ocurre algún acontecimiento inesperado. Con este protocolo tenemos claro quién es el portavoz y cómo debemos actuar". El ejecutivo ha contado que lo ocurrido con el actor les ha servido para evolucionar y ser conscientes de que tienen que estar en alerta porque en los Oscar, puede suceder cualquier imprevisto. Gracias a este protocolo, si vuele a suceder una situación parecida, actuarán de otra forma y no decidirán sobre la marcha ya que cuentan con un personal muy definido y organizado.

El año del declive de Will Smith: la bofetada que lo cambió todo

¿Qué paso entre Will Smith y Chris Rock?

Lo sucedido en la edición pasada supuso un punto de inflexión en los Oscars. Marcó un antes y un después que va a ser difícil de olvidar. Will Smith pasó de la gloria a la más absoluta de las tragedias en cuestión de minutos. La misma noche en la que se alzó con su primer Oscar por su papel protagonista en El método Williams, en el que daba vida al padre de las populares tenistas Venus y Serena, su leyenda se veía empañada por la bofetada que le propinó al presentador de la gala, Chris Rock, tras un comentario inapropiado sobre el pelo de su mujer, Jada Pinkett, que sufre de alopecia femenina. La Academia del Cine de Hollywood, sus compañeros de profesión y el público dictaron una sentencia unánime: su acción fue desmesurada e inapropiada. Se plantearon sanciones, no podrá asistir a la gala de los Oscar en la próxima década, y, de manera voluntaria, dejó de ser miembro de esta asociación cultural. Además, algunos de sus proyectos fueron cancelados, como el filme de Netflix Fast and Loose.

Eso sí, los que pensaban que Will Smith no volvería a trabajar, estaban muy equivocados. Tras una primera aparición para pedir disculpas de forma pública al que fuese su amigo, el pasado mes de diciembre, el actor volvió a acaparar todos los focos durante el estreno de la película Emancipation, que está disponible en Apple +, resurgiendo así de sus cenizas. Will Smith interpreta a un esclavo que trabaja en las plantaciones de Luisiana durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. En un momento dado, decide huir y abandonar su esclavitud para alistarse en el ejército. La ficción dirigida por Antoine Fuqua ha causado una grandísima expectación y no solo porque sea el primer papel del actor tras lo ocurrido, sino porque la historia está basada en hechos reales, concretamente en 'Peter azotado', a quien descubrieron a través de unas fotografías del año 1863.

El gran apoyo de su familia

Durante este año tan difícil y complicado tanto profesionalmente como personalmente en su vida, Will ha contado con el apoyo de su familia. Su esposa, Jada Pinkett, no dudó ni un segundo en apoyar a su marido. Quiso dejar claro que estaba de su lado y que su matrimonio seguía tan fuerte como el primer día. Quienes tampoco se han separado de su lado, han sido sus tres hijos: Trey (30), Jaden (24) y Willow (22). Ellos siempre dieron la cara por su padre e intentaron quitar hierro al asunto recordando que su progenitor tan solo es una persona y que, como tal, se puede equivocar.

