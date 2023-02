Rocío Crusset da nuevos detalles de la boda de su padre y cuenta cómo ha reaccionado su madre, Mariló Montero

Loading the player...

Tiene su residencia fijada en Nueva York, pero Rocío Crusset no ha querido perderse la Fashion Week Madrid. Durante el desfile de Duarte ha hablado por primera vez de la boda sorpresa de su padre, Carlos Herrera, con la locutora Pepa Gea, que se celebró en diciembre en Nueva York aunque no lo anunciaron hasta hace escasas semanas. Los periodistas contrajeron matrimonio en un enlace íntimo y sencillo de la que ahora la modelo y diseñadora de joyas ha dado más detalles. Además, ha contado cómo ha reaccionado su madre, Mariló Montero a la buena noticia. También ha explicado Rocío cómo imagina ella un "sí, quiero" con el empresario Maggio Cipriani, con el que mantiene una sólida relación. ¿Quieres escuchar sus palabras en este regreso a España? Dale al play y no te lo pierdas.

Carlos Herrera se ha casado con la periodista Pepa Gea en Nueva York

Carlos Herrera y su mujer celebraron la pedida en este restaurante de la familia del novio de Rocío Crusset