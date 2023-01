Carlos Herrera comparte una foto de su boda con Pepa Gea

Carlos Herrera ha publicado una foto de su boda con la periodista y presentadora Pepa Gea. "Comparto gustosamente con vosotros esta instantánea. 5 diciembre. Nueva York. Gracias por vuestro afecto e interés", ha escrito el locutor. Horas después de subir esta imagen, el periodista se ha pronunciado sobre ella en su programa radiofónico, Herrera en COPE. Ha reconocido que su enlace "ha despertado tanto interés en tantos amigos y colegas" que ha decidido compartirla en sus redes. Entonces su compañero Carlos Moreno 'El Pulpo' ha bromeado diciendo que "habéis salido en los periódicos de España" y señalaba lo "guapa" que estaba Pepa en la boda, a lo que Herrera añadía que su esposa es "una bella mujer". El locutor no ha querido dar más detalles de la celebración y 'El Pulpo' ponía fin a este tema asegurando que Pepa es "una crack" y "una tía estupenda".

Tal y como se observa en la imagen, Herrera estaba muy elegante en su boda. El periodista, de 65 años, llevaba un traje de chaqueta mientras que su mujer, Pepa Gea, de 52, lucía un favorecedor tocado blanco con redecilla. La novia completó su 'look' nupcial con un abrigo blanco y unos llamativos pedientes. Los recién casados no podían estar más felices y no dudaron en hacerse este 'selfie' con los rascacielos de fondo.

La boda de Carlos Herrera y Pepa Gea ha sido muy comentada en Herrera en COPE, a pesar de la discreción del periodista. Sus compañeros se han interesado por el enlace y el locutor ha seguido hablando de la celebración. "Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos días los medios de comunicación, por cierto, se lo agradezco a todos porque han sido cariñosos y generosos con nosotros, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil que Elche (como llama cariñosamente a su mujer) y yo realizamos hace unos días. Y como empezaban a decir que había sido en secreto, y no, en secreto no ha sido, por eso he publicado una fotografía para que todos lo tengan y lo den a sus lectores", ha explicado.

"¿Cambio administrativo? ¡Qué feo suena eso", le ha dicho una compañera. "Con lo bonito que es, que te has casado, ponle un poquito más de emoción", ha añadido, un comentario que ha provocado las risas de Herrera. "He dado una fotografía que resume, ya sabéis que soy muy discreto de por sí, pero desde luego yo se lo agradezco a todos mis colegas, lo de ¡HOLA!, los de Diez Minutos, los de Vanitatis, los de Televisión Española... porque han sido ciertamente cariñosos y muy afectuosos", ha insistido.

Sus compañeros han seguido bromeado con su boda, asegurando que él se llevaba una "joya" a casa, pero que Pepa se llevaba una "joyita". "¿Tú le dijiste a Pepa si se lo había pensado bien?", le han preguntado sin parar de reír. "Sí", ha respondido Herrera sin dudarlo. Y para seguir con la broma, el periodista ha lanzado este comentario. "Yo vi una vez una lápida en la que ponía menganito de tal, como padre un ejemplo, como marido un ejemplar, pues... lo de la joya y la joyita", ha dicho entre risas antes de escuchar algunas felicitaciones de sus oyentes más fieles. Eso sí, cuando sus compañeros se han interesado por la pedida de mano, Herrera ha guardado silencio absoluto. "¿Y esa pedida cómo fue? ¿Te lo curraste? ¿Una cosa bonita? ¿Hincaste rodilla?", han repetido. "Bueno, vamos a dejarlo", ha zanjado el locutor.

La pareja pronunció el 'sí, quiero' en un enlace íntimo y muy discreto al que asistieron los dos hijos que Herrera tuvo durante su matrimonio con Mariló Montero: Alberto Herrera, que también se dedica a la radio, y Rocío Crusset, modelo afincada en la Gran Manzana. También estuvieron presentes las dos hijas que Pepa Gea tiene de una anterior relación, pues público una imagen de las tres juntas en Nueva York: "Yo sin ellas no voy a ningún lado".

Los recién casados han recibido numerosas felicitaciones tras la publicación de su foto como marido y mujer. Remedios Cervantes, Toñi Moreno, Rafael de Medina, Carmen Lomana, Diana Navarro, Isabel Gemio o Marisa Martín-Blázquez les han deseado toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de su vida.

Carlos Herrera y Pepa Gea se conocieron hace más de dos décadas cuando él trabajaba en Onda Cero y el destino quiso que volvieran a encontrarse en 2019. Desde entonces no se han separado, llevando su relación con la mayor discreción posible, pero sin esconderse. El verano pasado ambos decidieron publicar su primera imagen como pareja durante las vacaciones, confirmando así su historia de amor.