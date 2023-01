Madre de dos hijas, viajera... el lado más personal de la periodista Pepa Gea, flamante esposa de Carlos Herrera

Quizá la única gran diferencia que haya entre Pepa Gea y Carlos Herrera sea la edad, puesto que ella tiene 49 y él, 65. A partir de ahí, más allá de los dieciséis años que los separan, todo lo demás son intereses comunes. Es así tanto en lo personal como lo profesional, puesto que sus gustos y aficiones van muy en consonancia mientras que sus carreras son casi paralelas. No resulta extraño por tanto que ambos hayan decidido pasar por el altar para sellar su amor, abriendo una nueva etapa de felicidad como marido y mujer.

Pepa, al igual que Carlos, es periodista, presentadora y locutora. No tan popular a nivel nacional como su esposo, sí, pero con un currículum en los medios casi igual de extenso y contrastado. A los dos les une su devoción por la radio, pero también sus ganas de viajar y conocer mundo, el Rocío de Sevilla, la buena gastronomía, el flamenco... y un largo etcétera.

La comunicadora es una persona muy familiar y su mayor tesoro son sus dos hijas que tiene de una anterior relación. "Mis reinas", dice de ellas al compartir sus cariñosas fotos juntas. Las jóvenes, que estuvieron en la boda de su madre y Carlos Herrera en Nueva York, han heredado de su madre su indudable belleza, pero una de ellas también su amor por la profesión ya que es estudiante de Periodismo.

Pepa, que lleva más de tres décadas delante de los micrófonos, conduce y dirige actualmente el magacín Más de uno Madrid en Onda Cero. Un magacín de actualidad que puede escucharse de lunes a viernes (12:20-14:00h) en la desconexión regional de la emisora. La periodista, que también pasó antes por Cope y la Ser, compagina esta labor con su faceta de columnista en el diario digital The Objective.

Se define asimisma como una "apasionada de la comunicación y las relaciones sociales, ya sea a través de las ondas, la escritura o la imagen", dice en su perfil laboral. Lo suyo es "vocacional", subraya, puesto que "lo demás es adaptarse al medio", añade. En su trayectoria, también presume de su Master en Gestión de empresas audiovisuales EAE, experta universitaria en Nutrición y Dietética, presentadora de eventos, conferenciante y ponente, asesora/consultora wellness y antiaging, así como docente en la Facultad de Comunicación.

Respecto a sus conocimientos en bienestar, ella misma explica cómo llegó a interesarse por la materia: "Quizás porque me tocó un estómago delicadito y unos nervios rumberos, lo cierto es que siempre ha estado presente en mi vida el deporte y la alimentación sana", cuenta en su blog. "Lo que hizo que se convirtiera en mi estilo de vida fue cuando descubrí la medicina estética, esa que previene y no entiende un cuerpo bello por fuera si no está sano por dentro", prosigue.

"Así que me dediqué a estudiar el envejecimiento y todo lo que le envuelve y a formarme para poder hablar de Wellness. Y ahí sigo descubriendo cada día tantos tratamientos productos y alimentos que me falta espacio para contártelo. Y por eso esta web, que después de mis hijas es mi tercera mejor obra. Para que nos encontremos aquí, y si me dejas, te pueda llevar de la mano por ese camino lleno de dudas que recorremos cuando decidimos cuidarnos", concluye la periodista.

Echando la vista atrás, Pepa Gea también fue editora del programa Tarjeta Oro, donde empezó su incursión en el sector de la moda, las tendencias y la belleza. Igualmente, ha trabajado como locutora de promociones y publicidad (fue la voz de la marca Renault durante un año), colaboró en el mítico Protagonistas de Luis del Olmo, y asumió tareas de realización y redacción en La Brújula de verano.

Incluso, se hizo cargo de un programa semanal de cuentos y relatos en Onda 10 e hizo sus pinitos como actriz de doblaje para series de televisión y documentales de los Estudios Abaira. Por último, entre los reconocimientos que ha recibido, Pepa cuenta con una Antena de Plata 2022 por la dirección y presentación de Mas de uno Madrid, mismo galardón que le dieron en 2006 por el espacio Gente de Madrid.