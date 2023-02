Carlos Herrera y su mujer celebraron la pedida en este restaurante de la familia del novio de Rocío Crusset

La discreción acompaña desde el principio a la relación de Carlos Herrera y Pepa Gea, que comenzó hace tres años. Los periodistas han comenzado una nueva etapa como marido y mujer tras darse el "sí, quiero" en un enlace que se celebró el 5 de diciembre en Nueva York pero que han mantenido en secreto hasta ahora. Parece que la ciudad de los rascacielos juega un importante papel en su historia de amor ya que también fue el escenario que eligieron para su pedida de mano. Este acontecimiento, que sirvió como antesala del importante paso que han dado, lo celebraron en el restaurante Cipriani que pertenece a la familia de Maggio Cipriani, pareja de Rocío Crusset, la hija del locutor y Mariló Montero.

El local más popular de la cadena es Harry Cipriani, que se sitúa en la Quinta Avenida y es todo un referente en los planes de neoyorkinos desde su apertura en 1985. Tiene una decoración sencilla en la que predomina la madera tanto en la pared como en las sillas y mesas redondas, todas cubiertas con mantelería blanca. En su carta se incluyen platos típicos italianos como tagliolini verdes al horno con jamón y canelones de espinacas al horno, pero tiene una amplia oferta que cuenta además con sandwich, hamburguesa, pescado, ensalada, sopas, steak tartar... Incluso hay un guiño a España ofreciendo también gazpacho. SIn duda, una opción perfecta para Carlos Herrera, quien es gran amante de la gastronomía y parece compartir esta pasión con su esposa. Ambos contaron para esta celebración con otros amigos como Juanma Castaño, compañero de Carlos en Cadena COPE y ganador de MasterChef Celebrity.

Desde sus primeros meses de 'vida', Harry Cipriani congregó a una exclusiva clientela que se mantiene e incluye nombres como Robert de Niro, Calvin Klein, John F Kennedy Jr, Diane von Furstenberg, Madonna, Sarah Jessica Parker, Noemi Campbell o Sigourney Weaber. Continuó de esta manera con el éxito de su antecesor, el primer restaurante Cipriani que inauguró en Venecia Giussepe Cipriani, abuelo de Maggio. Con una vista privilegiada al Gran Canal, se convirtió en el lugar de referencia de personalidades como Hemingway y Orwell. Popularizó el carpaccio y puso de moda el cóctel Bellini, una creación propia elaborada con el melocotón como base. Su gran acogida ha permitido crear un imperio con locales también en Londres, Miami, Hong Kong, Los Ángeles, Estambul o Dubái.

El novio de Rocío Crusset, que no deja de encadenar proyectos como modelo y está ilusionada con su firma de joyas, ha continuado con el legado familiar. Maggio se dedica también al mundo de la restauración y está al frente junto a su hermano Ignazio de una cadena de hoteles de lujo llamada The Mr. C hotels. Además, ha trabajado en los restaurantes Cipriani como ayudante de cocina.

La divertida primera vez de Carlos Herrera en el restaurante Cipriani

Curiosamente, Carlos Herrera protagonizó una divertida anécdota en el restaurante en el que brindó con Pepa por su compromiso matrimonial. Durante una visita a Cinco tenedores, el ganador de cinco premios Ondas contó que una vez visitó a su hija y paseando por Nueva York vio Cipriani y se animó a entrar a comer. Sin embargo, como no tenía reserva no le dejaron acceder. Cuando llegó a casa, Rocío tenía unas flores y le contó quién era el chico con el que estaba ilusionada, Maggio. "Ya le estás diciendo que vamos a ir comer tú y yo", explicaba divertido. Así fue. Acudieron al local y estaba en la puerta la misma persona que no había dejado entrar al locutor. Entraron y disfrutaron de una comida maravillosa a la que fueron invitados por los dueños.

