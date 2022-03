El rey Juan Carlos reaparece en Abu Dabi junto a Carlos Herrera

Una semana después de la decisión tomada por su hija la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, de "interrumpir su relación matrimonial", el rey don Juan Carlos ha reaparecido en Abu Dabi con su buen amigo Carlos Herrera. El locutor de radio ha viajado a esta región del golfo Pérsico para visitar a don Juan Carlos y ha compartido una foto de su reencuentro el que pudieron hablar de distintos asuntos, entre ellos de cómo se encuentra el padre del rey Felipe VI. "Encuentro en Abu Dabi. El Rey Juan Carlos se encuentra muy bien de forma física. Y de ánimo", señala el comunicador junto a una imagen que constata el buen estado físico del Rey. Se trata de una de las pocas veces que hemos podido ver al marido de la reina doña Sofía, que lleva viviendo en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020. La última aparición de don Juan Carlos en público fue durante un torneo de exhibición en el que participó Rafa Nadal en Emiratos Árabes a mediados del pasado mes de diciembre.

El padre de Felipe VI y el periodista almeriense mantienen una estrecha relación de amistad. El locutor ha explicado en su programa Herrera en COPE que aprovechó su visita para visitar la Expo de Dubai y ponerse en contacto con don Juan Carlos, "que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre". De esta reunión Carlos Herrera ha destacado sobre todo el buen estado de salud del rey después de haber cumplido 84 años el pasado 5 de enero. "Está de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo", ha querido resaltar junto a esta fotografía en la que aparece vestido de sport -pantalones azul marino, camisa blanca y chaleco beige- y visiblemente más delgado.

La reaparición de don Juan Carlos se produce una semana después de hacerse público el comunicado de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin de "interrumpir su relación matrimonial", días después de que saliesen publicadas unas fotografías de Urdangarin con Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo en el despacho de abogados Imaz&Asociados, dando un paseo de la mano por una playa del País Vasco francés. Don Juan Carlos por supuesto está al tanto de la situación personal de su hija la infanta Cristina, así como del resto de los asuntos que conciernen a sus hijos, el rey Felipe y la infanta Elena. "Está informado permanentemente de todo lo que ocurre en España", ha destacado Herrera, sin querer entrar en más detalles.

Su posible regreso a España

Por último y en referencia a un posible regreso de don Juan Carlos a España, el exmarido de Mariló Montero señaló que la respuesta del Rey se ciñó a la misma carta que usó para explicar su decisión de marcharse de España. "Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando". ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI". Y añadió: " Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos... Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno". Don Juan Carlos comunicó a principios de agosto de 2020 a su hijo, Felipe VI, su "meditada decisión" de trasladarse de forma temporal al extranjero después de que a finales de mayo de 2019, decidiera apartarse de la vida pública y dejar de desarrollar actividades institucionales. El Rey dio este paso desde "el convencimiento de prestar así el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones" y al propio Felipe VI.

