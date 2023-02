Así es Jorge Blanco, el concursante de 'El Desafío' y entrenador de Pablo Motos o Elsa Pataky entre otros

Jorge Blanco (41 años), es todo un deportista de élite. Se ha convertido en el concursante más inesperado del programa de El Desafío de Antena 3. Todas las semanas compite junto a sus compañeros poniéndose a prueba en diferentes retos. A muchos les ha llamado la atención su presencia, ya que es el rostro menos conocido entre los participantes. Sin embargo, Jorge es muy conocido entre las celebrities por ser el entrenador de Elsa Pataky, Chris Hemsworth o Pablo Motos entre otros.

No les sonará su nombre, pero tras su participación en el programa todo el mundo se pregunta quién es. Jorge es un referente en el mundo del deporte ya que ha competido en los Juegos Olímpicos y ha sido campeón de Boxeo a nivel nacional. Le debe su carrera a sus padres ya que desde muy pequeño le apuntaron a clases de judo, encontrando de esta manera en el mundo de las artes marciales su gran pasión en la vida. Siendo joven empezó a estudiar derecho para labrarse un futuro pero pronto se dio cuenta de que necesitaba dedicarse al deporte en cuerpo y alma.

Al principio no lo tuvo nada fácil. Abandonó nuestro país para labrarse un futuro. Tras viajar por Praga y México, aterrizó en Toronto, donde encontró su lugar de trabajo. Acudió a Canadá para aprender inglés y la vida le hizo comenzar a trabajar en un gimnasio, donde se ganó el apodo de Spaniard por su altura de 1,95 metros y su peso, 97 kilos. Comenzó a trabajar como preparador físico y aunque en aquella aventura pasó muchos problemas, su gran oportunidad le llegó cuando comenzó a preparar a un jugador de la liga Nacional de Hockey del país, Thomas Wilson. Le ayudó a recuperarse y a ponerse en forma tras una lesión. Lo hizo con un método que él mismo diseñó. Fue tal su éxito que su nombre comenzó a en los círculos de deportistas de primer nivel, abriéndose así las puertas de cientos de personajes conocidos.

Desde ese momento, Jorge ha entrenado a muchos famosos como al protagonista de Thor, Chris Hemsworth y a su mujer Elsa Pataky. Se ha convertido en uno de los entrenadores personales con más prestigio del mundo. La disciplina, la concentración o la competitividad son los pilares de este zaragozano que ha desarrollado su éxito profesional en Toronto donde tiene su centro de operaciones. El currículum que atesora es su mejor carta de presentación: por sus directrices ha pasado buena parte del universo Hollywood, pero también muchos famosos españoles. Entre sus clientes más famosos se encuentran Meghan Markle, Drake o Pablo Motos.

Jorge Blanco es de esos aventureros que busca retos constantemente. Ahora y tras 16 años fuera de España, el entrenador de los famosos decidió volver a España para intentar ser profesor en su tierra. Este es el motivo por el que ha podido atreverse a participar en el programa de Antena 3, El Desafío. El atleta muestra en sus redes sociales que no le tiene miedo a nada. Se atreve con diferentes disciplinas, no solo de las que se considera un especialista. Blanco ha compartido con sus seguidores imágenes practicando otros deportes como el running al aire libre o el esquí. En cuanto a su vida personal, Jorge Blanco es un auténtico misterio. En sus redes sociales aparece con sus amigos y su familia, pero no se le conoce pareja en estos momentos. Eso sí, a través de sus fotografías nos hemos dado cuenta de que es amante del mar y de los animales.

