Laura Escanes rompe a llorar al recordar a su hija Roma tras hacer la prueba de la apnea en 'El Desafío'

Laura Escanes ha vivido una de sus noches más emotivas. Semana tras semana, la influencer se enfrenta a diferentes pruebas extremas en El Desafío, al igual que el resto de compañeros, pero con una diferencia: es la primera vez que participa en un concurso de televisión y sus emociones están más a flor de piel que nunca. Esta vez, la ex de Risto Mejide ha tenido que hacer frente a uno de los retos más difíciles del programa: la apnea. Uno de los desafíos más temidos por todos. Sin embargo, la novia de Álvaro de Luna ha superado con creces la prueba y, además, ha tenido un recuerdo muy especial para su hija Roma.

"Te lo mereces", decía Mariló Montero cuando Roberto Leal, el presentador del programa, nombraba a Laura Escanes como ganadora de la cuarta gala. Y es que, la influencer no lo había pasado nada bien a la hora de llevar a cabo este difícil reto. La propia protagonista había confesado horas antes de que se emitiese el concurso lo complicado que había sido para ella, llegando a admitir que había tenido "pesadillas" con la apnea. La culpa de ello era un sueño que implicaba a su hija Roma: "Soñé que Roma 'se caía' por ahí y yo con mi tiempo de apnea no conseguía rescatarla. Luego en los entrenos con Juandi salía con ansiedad de la apnea y llorando porque mi mente se iba a esa pesadilla. Hasta que no conseguí pensar en otra cosa, me costó mucho avanzar", contaba en su perfil público. Este viernes por la noche, gracias a todo su esfuerzo, la joven de 26 años conseguía un increíble tiempo de 3:40 minutos aguantando bajo el agua, y nada más salir rompía a llorar emocionando así a todos los allí presentes, incluso al propio Roberto Leal.

La emotiva dedicatoria a su hija Roma

Esta prueba se la ha dedicado a su pequeña Roma que, concretamente, ha sido por ella por la que ha podido superar con crecer el desafío y a sí misma: "Yo me puse a pensar pues yo subiendo las escaleritas de casa con Roma, subiéndola al cambiador, le abría el pañal, una pedorreta, una crema... Eso me vino a la mente. Al final es sentirse en casa. Me relaja y me lleva a un lugar seguro", decía emocionada. Momentos previos a la emisión del programa, Laura Escanes relataba todo lo que vivió antes y después de la prueba: "Esto fue de camino al día de la apnea", escribía, "ese día estaba muy nerviosa y me tenía demasiado agobiada la prueba", explicaba en uno de sus vídeos que se grabó bañada en lágrimas yendo al lugar del desafío. Incluso, la joven también subía una imagen en la que aparecía tomándose "una tila" porque "no podía parar de llorar" al imaginarse haciendo la prueba, relatando así lo mal que lo pasó en su día.

La apnea es uno de los desafíos más difíciles del concurso y los participantes cuentan con Juandi, instructor de buceo y apnea, que les ayuda en todo momento a superar el reto. De hecho, los jueces suelen puntuarlo muy bien. Ya la semana pasada, Jorge Blanco, preparador físico de estrellas de Hollywood, se alzó con la victoria de la tercera gala gracias a la apnea y los tres dieces que se llevó. Y lo mismo ha pasado este viernes por la noche con Laura Escanes, quien se ha llevado la máxima puntuación para lograr el primer premio.