De las lágrimas de Laura Escanes a la agobiante prueba de Rosa López en el 'El Desafío'

Agobiante. Con este término se podría definir a alguna de las increíbles pruebas que han tenido que superar los concursantes de El Desafío. Laura Escanes, Rosa López o Jorge Blanco -quien ha ganado el tercer programa-, han vivido momentos muy tensos con cada uno de sus retos. Sobre todo la influencer, quien no ha podido evitar las lágrimas. Y es que, la ex de Risto Mejide ha demostrado su destreza al volante conduciendo por un complicado recorrido, en el que muchos puntos del vehículo se quedaban a tres ruedas y sin ninguna referencia, lo que ha hecho que Laura Escanes se agobiara de tal forma hasta el punto de echarse a llorar. Sin embargo, y a pesar de haber superado el desafío con éxito, la actual novia de Álvaro de Luna no ha sido la única que se ha visto sobrepasada por la situación.

Rosa López ha sido otra de las concursantes que ha vivido una prueba de lo más agobiante. La cantante se sumergía en una urna llena de agua, cerrada por completo con unos tapones los tubos de la parte superior, y con un tiempo limitado para que no se quedase sin aire. Al finalizar el reto, además de arrancar el aplauso del público, la artista se llevaba unas emotivas palabras de Dani Mateo, el invitado de la noche: "Lo he pasado mal, pero yo no voy a valorar la prueba, voy a valorar a Rosa. Porque, Rosa, eres de todos, te llevamos siguiendo hace mucho tiempo", se deshacía en elogios hacia la cantante. Por otro lado, el ganador del tercer programa, Jorge Blanco, ha generado agobio e intranquilidad entre el público y los concursantes al mantenerse bajo el agua durante 4:13 minutos, superando con creces la angustiosa prueba de la apnea.

Mariló Montero, ganadora del primer desafío, se enfrentaba a una prueba de vértigo junto a Boris Izaguirre. Los dos concursantes tenían que cruzar, por separado, un camino de trampolines desde lo alto. La presentadora lo lograba en el menor tiempo posible, en 1:27 minutos, mientras que el escritor tardaba un poco más, 3:32. Sin embargo, ambos se han convertido en protagonistas de la noche al protagonizar un apasionado beso. Por su parte, Ana Guerra dejaba a todos impresionados con su delicadeza y su manejo del violín. La cantante nunca había utilizado ese instrumento y, en su prueba, tenía que tocar la banda sonora de una de las series más famosas, Juego de Tronos.

Jorge Lorenzo ha demostrado que, además de manejarse bien con las motos, también lo hace con el baile. El expiloto de MotoGP tenía que someterse a un número musical, lo que ha hecho que se convirtiera en el rey de la pista. El único concursante que no ha conseguido superar su prueba en esta ocasión ha sido Florentino Fernández. El ganador del segundo programa no ha tenido suerte con el reto, en el que tenía que utilizar el nunchaku, el arma popularizada por Bruce Lee. Vestido como un karateca, el humorista no lograba pasar las tres fases que tenía que superar, por lo que el propio concursante ha terminado reconociendo lo "humillado" que se sentía.