Muere a los 34 años Cody Longo, una de las estrellas de 'Hollywood Heights'

Las últimas semanas no han sido especialmente buenas para el mundo del espectáculo debido a las muertes tempranas de distintos actores. La última es la del actor Cody Longo, más conocido como Cody Anthony. El intérprete fue hallado muerto el miércoles en su casa de Texas. Su trayectoria en el mundo del espectáculo se remonta a 2006. Además de publicar varios temas y videoclips, el intérprete tuvo pequeños papeles en series como Nashville, CSI: Nueva York, Cinco hermanos, Medium o Secretos y mentiras. También apareció en las películas Piraña 3D y Wildflower, y en varios episodios de la longeva telenovela estadounidense Days of Our Lives. Su papel más representativo fue en Hollywood Height, serie donde interpretó a uno de sus protagonistas, una estrella del rock llamada Eddie Duran, durante 78 episodios.

Todavía no se han publicado las causas del fallecimiento y continúa la investigación policial. Sin embargo, la familia ha dejado entrever que podría estar vinculada con sus adicciones al alcohol. Según publicó TMZ, Stephanie Clark, mujer del actor, se encontraba en clases de baile cuando se quiso poner en contacto con su marido. Al no obtener respuesta decidió llamar a la policía para que se acercaran a la vivienda. Una vez allí, el cuerpo policial encontraba el cuerpo sin vida del intérprete. "Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Fue un padre increíble y el mejor marido. Todo nuestro mundo está destrozado. Siempre y para siempre te echaremos de menos y te querremos", ha asegurado su mujer en un sentido comunicado.

Su agente, Alex Gittelson, añade: "Cody fue un amigo muy querido durante una década, antes de ser mi cliente. Se me rompe el corazón por su hermosa familia. Se estaba tomando un descanso de la interpretación para perseguir una carrera musical y pasar más tiempo con su familia en Nashville, pero estábamos habitualmente en contacto y estaba muy emocionado por volver a actuar este año. Cody era una persona muy leal, cariñosa y talentosa, y se le echará mucho de menos".

Después de dedicarse durante tantos años a la interpretación, Longo decidió tomarse un tiempo libre para hacer música y pasar tiempo con su familia,en especial a sus tres hijos. Esa decisión hicieron de él un cantautor que irrumpió en la Cartelera Top 100 de las listas en 2014 con su canción She Said.

En la actualidad se dedicaba a la producción de la nueva película del director David Moreton. Pero finalmente, sus problemas con el alcohol le llevaron a ingresar en un centro de desintoxicación el verano pasado. El actor, además, arrastraba varios problemas judiciales desde hace años. En noviembre de 2020 fuera arrestado por violencia doméstica y un año más tarde, se declarara culpable de un cargo de agresión sexual a una menor. Una vida turbulenta que acababa este sábado de la manera más trágica.