Fallece Aaron Carter, hermano de Nick Carter de los 'Backstreet Boys', a los 34 años de edad

Aaron Carter, actor y cantante, ha fallecido este sábado a los 34 años. El hermano de Nick Carter, vocalista del mítico grupo Backstreet Boys, ha sido hallado muerto en su casa de Lancaster, en California, tal y como ha confirmado el representante del intérprete de Everybody a los medios de comunicación estadounidense. Las autoridades locales recibían una llamada a las 11 de la mañana del 5 de noviembre asegurando que un hombre se había ahogado en su bañera. Se trataba del exchico Disney. Por el momento, las causas siguen sin estar cerradas, pero todo apunta a una posible sobredosis. Hay que recordar que Aaron sufría problemas de adicción.

"Mi prometido Aaron Carter ha fallecido. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser todo un reto criar a un hijo sin un padre. Por favor, respeten la privacidad de mi familia mientras asimilamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados", lamentaba Melanie Martin, pareja y madre de su retoño Prince, que este mes de noviembre iba a cumplir un año. La triste noticia ha caído como una losa para toda su familia, ya que justo en este 2022 se cumplían diez años de la muerte de Leslie Carter, hermana de Aaron y Nick, a los 25 años por una sobredosis.

Aaron Carter entra en rehabilitación tras perder la custodia de su hijo de 9 meses

Problemas familiares y consumo de drogas

Aaron Carter no estaba pasando por su mejor etapa. El pasado mes de septiembre, el propio artista confesaba que estaba en uno de los momentos más difíciles de toda su vida y que estaba asistiendo a una terapia de rehabilitación para así poder recuperar la custodia de su único hijo: "Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez", explicaba en una videollamada con The Sun.

Este intento de acabar con sus malos hábitos venía motivado por el conflicto que protagonizó a principios de año con su novia, que lo acusaba de haberle provocado lesiones durante un altercado. Una denuncia que Melanie retiraría alegando que se había inventado esta información, ya que sufría depresión postparto. Desde entonces, la pareja ha vivido continuos altibajos en su relación, e, incluso, en alguna ocasión llegaba a anunciar que iban a "continuar sus vidas por separado".

De la misma manera, el rapero explicaba que sufría de esquizofrenia y trastorno bipolar. Una condición psicológica que le hizo protagonista de varios altercados, todos ellos relacionados con el consumo de drogas y la violencia de género. Además, se distanció de su círculo más cercano. De hecho, su hermano Nick le interpuso una orden de alejamiento por las amenazas de muerte que habían recibido su mujer e hijos por parte de Aaron. Por otra parte, él denunció públicamente en varias ocasiones haber sufrido abusos en la infancia por parte de su difunta hermana Leslie.

Los 90 sus años más dulces

Dejando a un lado su polémica vida, el cantante convertido en rapero, fue muy conocido en la época de los 90. Apenas tenía 9 años cuando Aaron Carter se subió a los escenarios al participar en un proyecto benéfico junto a la banda de su hermano Nick. Es más, fue tras un concierto de los Backstreet Boys cuando empezó a llamar la atención de las discográficas. En 1997 publicó su primer álbum. A este le siguieron Aaron's Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001) y Another Earthquake! (2002).

Entre sus primeros éxitos como cantante figuran That's How I Beat Shaq y su versión de I Want Candy de The Strangeloves. Además, el artista fue telonero del grupo de su hermano Nick y de Britney Spears antes de iniciar su primera gira en solitario en el 2000. Durante sus últimos años, Aaron se pasó al rap, un género musical que le llevó a lanzar su quinto y último disco de estudio LØVË en 2018, 16 años después de su anterior álbum. Carter no solo se dedicó al mundo de la música, sino también al de la interpretación. El actor apareció siendo él mismo en series como Lizzie McGuire y Sabrina la Bruja Adolescente, así como papeles en 7th Heaven y las películas, Fat Albert (2004), Popstar (2005) y Supercross (2005).

En el plano más personal, Aaron fue todo un rompecorazones entre las chicas más populares de la pequeña pantalla, ya que estuvo saliendo con estrellas de la talla de Hilary Duff, Lindsay Lohan y Amanda Bynes. Precisamente, la protagonista de Cómo conocí a tu padre le ha dedicado unas emotivas palabras en sus perfiles sociales en las que se mostraba muy dolida por su repentina pérdida y le ha descrito como 'su eterno amor adolescente'.