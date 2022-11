Nick Carter, golpeado de nuevo por una tragedia familiar diez años después de la muerte de su hermana Leslie

La muerte de un ser querido vuelve a golpear a Nick Carter. El popular integrante de los Backstreet Boys ha tenido que decir adiós de manera inesperada a su hermano pequeño Aaron, que fallecía este sábado a los 34 años. Una historia, que, por desgracia, ya es familiar para el cantante, ya que este 2022, se ha cumplido una década desde que su hermana Leslie perdiera trágicamente la vida cuando tan solo tenía 25 años por una sobredosis causada por el abuso de la medicación que tomaba para tratar su depresión.

Esta joven también había hecho sus propios pinitos en el mundo del espectáculo, llegó incluso a lanzar un disco de estudio al mercado llamado Like Wow!, pero nunca llegó a cosechar el mismo éxito que sus hermanos. Aunque nunca se retiró por completó del foco mediático, fue una de las protagonistas de House of Carters, un reality show en el que se mostraba el día a día del intérprete de Everybody y su círculo más cercano, su carrera profesional no fue más allá y prefirió centrarse en las cuestiones relativas a su ámbito personal.

En el año 2008 pasaba por el altar con Mike Asthon. Un momento muy dulce que se vio colmado por la llegada al mundo de su pequeña Allysa Jane en el 2011. Sin embargo, sus demonios eran más fuertes, tras su muerte su madre confesó que estaba diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia, y estos problemas la llevaron a una situación límite, dejando a su hija huérfana de madre cuando estaba a punto de cumplir su primer año de vida.

Si bien es cierto que nadie de su entorno habló sobre este delicado asunto mientras Leslie estaba viva, en el año 2019, Aaron Carter volvía a abrir las heridas al relatar en su perfil social que su hermana se había sobrepasado con él durante su infancia, concretamente desde los 10 a los 13 años. Unas declaraciones que causaron un gran impacto. Precisamente, a los pocos meses el rapero también explicó que, en parte, sus comportamientos erráticos se debían a que él también estaba diagnosticado de estos trastornos mentales.

La dura vida de Nick Carter

A pesar de que el artista ha saboreado las mieles del éxito, su vida ha sido de lo más convulsa. A sus muchos conflictos familiares se le suma sus propios problemas de adicción durante su juventud. De la misma manera, tuvo que pasar por un oscuro episodio al ser acusado por la cantante Melissa Schuman de abusos, cuando ella tan solo tenía 18 años y él 22. Aunque a sus 42 años ha encontrado la tranquilidad junto a su mujer Lauren Kitt y sus 3 hijos, la pérdida de Aaron ha supuesto un nuevo golpe para él. Sobre todo porque en los últimos años no guardaba ningún tipo de relación con su hermano pequeño, ya que el exchico Disney amenazó con hacer daño a su familia lo que le obligó a interponer una orden de alejamiento.

