¡Sorpresa! Los Backstreet 'babies' saltan al escenario para coger el relevo de la 'boyband'

Los nostálgicos de los noventa no se han perdido el concierto con el que los Backstreet Boys retomaron su gira mundial, DNA World Tour, un periplo que comenzó en 2019 pero que se vio muy afectado por la pandemia de coronavirus (se vieron obligados a posponer y cancelar muchas fechas). La banda, que recalará en España con dos citas en el mes de octubre (el 4 en Madrid y el 6 en Barcelona), arrasó en el escenario del Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, desde donde sorprendió al público con unos invitados inesperados. Los cantantes subieron al escenario a sus hijos, dejando una estampa familiar que causó una auténtica locura entre los incondicionales del conjunto.

La boyband de los noventa, que sigue siendo un auténtico fenómeno fan, mostró su imagen más madura junto a los pequeños, unos "backstreet babies" (así los han bautizado ya) que enternecieron a los asistentes. Sonaba el tema No place cuando Nick Carter recibió a Odin, de seis años, y Saoirse, de dos, a la que no dudó en coger en brazos. Su hija Pearl, fruto también de su matrimonio con Lauren Kitt, tiene apenas un año por lo que no estuvo con sus hermanos en esta improvisada actuación. Mientras arreciaban los vítores, Nick se movía al son de la música con sus niños de la mano y les animaba a dar palmas y cantar.

Lo mismo hacían el resto de componentes del conjunto: AJ McLean llevó a sus hijas Ava y Lyric, de nueve y cinco años, nacidas de su relación con Rochelle Deanna Karidis; Howie Dorough estuvo acompañado por James y Holden, de 13 y 9 años, nacidos de su matrimonio con Leigh Boniello; y Kevin Richardson presentó a Mason, de 14 años y Maxwell, de ocho, de su larga relación con Kristin Kay Willits. El único que no estuvo acompañado fue Brian Littrell que tiene un hijo de 19 años con Leighanne Wallance, Baylee, que ha seguido los pasos de su padre en la música demostrando su talento para el country. “Todavía estoy procesando el concierto de anoche. Compartir estos momentos con vosotros, los fans, con mi familia y con los Boys es algo memorable” escribía Carter.

Tres décadas de carrera

El resto de la banda se sumaba a este orgullo y agradecimiento a los fans, que siguen coreando temas tan emblemáticos como Everybody, I want it that way o As long as you love me, además de sus nuevas composiciones. “El show de Hollywood Bowl de anoche es algo que nunca olvidaremos. Hubo demasiados momentos especiales para contarlos, pero uno de ellos fue tener a nuestra pequeña familia Backstreet en el escenario con nosotros. Gracias a todos y cada uno de vosotros por hacerlo mágico", señalaron.

Los Backstreet Boys llevan tres décadas haciendo bailar a generaciones de fans que se dejan llevar por la nostalgia con las canciones que marcaron su juventud. Nick Carter, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson y Brian Littrell son padres de familia pero siguen teniendo el mismo atractivo que cuando comenzaron en 1993. Ellos fueron uno de los exponentes del movimiento de las boy / girl bands que arrasó en los noventa y en la que se enmarcaban también las Spice Girls, por ejemplo. También ellas, en uno de los conciertos subieron a escena a sus hijos causando casi el mismo revuelo que estos cinco artistas.