Los Backstreet Boys vuelven a España: así han cambiado sus vidas desde que saltaron a la fama

Los Backstreet Boys han vuelto. El grupo de chicos más popular de la década de los noventa se sube de nuevo a los escenarios tras unos años de descanso. La banda ha retomado la gira DNA World Tour, que dio su pistoletazo de salida en el año 2019, pero, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, la mayoría de sus fechas tuvieron que ser pospuestas hasta la recuperación de la normalidad. Una noticia que también supone un golpe de suerte para sus seguidores españoles, ya que la formación tiene dos citas concertadas en el país. Concretamente, el martes 4 de octubre en el Wizink Center de Madrid y el jueves 6de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durante estos conciertos los artistas volverán a interpretar algunos de los temas que los llevaron a la cima del éxito hace ya casi treinta años.

Sus canciones son auténticos himnos pop que marcaron a una generación de adolescentes. Y es que sus fans han permanecido fieles, creciendo junto a la boyband, pues el tiempo pasa para todos y poco queda ya de aquel grupo de jóvenes, todos han pasado ya la barrera de los 40 años, que lograron robar el corazón del público y se convertirían en el espejo en el que se mirarían la mayor parte de las bandas juveniles que les sucedieron. En sus inicios todos ellos tenían un sueño que les unía: la música. Sin embargo, sus caminos personales y profesionales han sido muy dispares entre sí. ¿Cómo ha sido la vida de los cinco intérpretes de I Want It That Way desde que se dieran a conocer allá por el año 1993?

A.J McLean

Los 44 años de vida del cantante se podrían definir como una montaña rusa de subidas y bajadas. Mientras que sus primeros años en la industria musical estuvieron marcados por diversas adicciones, que le llevaron a ingresar hasta en tres ocasiones distintas en clínicas de rehabilitación, parece que el artista pudo cambiar su destino junto a su esposa Rochelle Deanna Karidis. Con la maquilladora ha formado una familia dando la bienvenida a sus dos hijas, Ava y Lyric (10 y 9 años respectivamente). En lo relativo a lo profesional, tras la separación temporal de la banda, A.J McLean decidió emprender su camino en solitario a través de distintos shows, donde actuaba bajo el nombre artístico de Johnny No Name. Igualmente, está involucrado en distintas causas sociales, como la investigación científica para la cura de la diabetes, a través de su fundación benéfica JNJ.

Nick Carter

Nick Carter es, posiblemente, el miembro más recordado de la banda. Con su carisma, el benjamín de la formación logró enamorar a su entregado público, y una vez alejado de sus compañeros de formación ha conseguido labrarse una amplía carrera profesional, llegando a grabar tres discos en solitario: Now or Never, I'm Taking Off y All American. Además, hizo su debut como actor en televisión a través de pequeños cameos en series tan populares como Sabrina, cosas de brujas. Igualmente, el neoyorkino ha sido protagonista de dos realities shows centrados en su vida: House of Carters, que se enfocada en su faceta más familiar al lado de sus hermanos: Aron, B.J, Angel y Leslie; y el segundo de ellos, I Heart Nick Carter, que hacía un recorrido a través de los distintos preparativos de su boda con Lauren Kitt. Precisamente, junto a la gimnasta se ha aventurado a formar una familia numerosa, ya que son padres de tres pequeños, Odin (5), Saorise (2) y Pearl (1).

Sin embargo, no todo ha sido fácil para el intérprete, pues a pese a haber encontrado la tranquilidad a sus 42 años, parte de su juventud estuvo marcada por el consumo de sustancias ilegales. Además, tuvo que pasar por un oscuro episodio al ser acusado por la cantante Melissa Suchman de abusos, cuando ella tan solo tenía 18 años y el artista 22. De la misma manera, su idílica relación familiar se ha ido rompiendo con el paso de los años, llegando incluso a presentar una orden de alejamiento contra Aron Carter, el más mediático de sus hermanos, pues el ex chico Disney amenazó en distintas ocasiones con hacer daño a su mujer e hijos.

Kevin Richardson

Durante la década que Kevin Richardson ha estado fuera del grupo, ha preferido mantener un perfil más discreto que el resto de sus compañeros. A sus 50 años, y completamente alejado de cualquier tipo de escándalo, siempre ha estado muy vinculado con el mundo de la música. Grabó un disco en solitario y formó su propia academia para jóvenes artistas. Pero, sin duda, donde el cantante ha querido volcarse por completo es en su faceta familiar. Junto a Kristin Kay Willits, con la que lleva compartiendo prácticamente toda su vida, ya que se conocieron mucho antes de que él saltara la fama con los BackStreet Boys, fue uno de los primeros de la banda en convertirse en padre de dos niños, Mason (14) y Maxwell (8).

Brian Littrel

Brian Littrel era el primo de Kevin Richardson y al igual que su familiar ha decidido llevar una vida tranquila y basada en la fe. Precisamente, su único álbum como solista, Welcome Home, era un abierto manifiesto de sus creencias religiosas. Un camino que recorre junto a su mujer Leighanne Wallance, con la que tiene un único hijo en común, Baylee Littrel (19 años). El joven se postula como un digno sucesor de su padre, ya que también quiere probar suerte profesionalmente en el mundo de la canción. Igualmente, y tras tener que ser operado de una cardiopatía en el año 1998, el artista decidió fundar la asociación benéfica Healthy Hearth Club, para ayudar así a niños que padezcan este tipo de enfermedades coronarias.

Howie Dorough

Pese a que su carrera como cantante ha estado prácticamente centrada en los Backstreet Boys, a sus 48 años Howie Dorough ha desarrollado otras facetas dentro de la industria de la música, como la de productor, junto a otros artistas como George Nozuka, Katelyn Traver o la banda Neveres. Además, ha querido demostrar su talento como bailarín participando en el concurso televisivo, Dirty Dancing. De la misma manera, el cantante ha estado inmerso en distintos proyectos empresariales entre el que destaca la fundación solidaria Dorough Lupus, una enfermedad que le toca muy de cerca, pues le causó la muerte a su hermana. Unos negocios que rige con su mujer Leigh Boniello, con la que lleva compartiendo su vida 15 años y que también es la madre de sus dos hijos James (12) y Holden (9).

