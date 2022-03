Los fans de los Backstreet Boys y Britney Spears enloquecen: ¡han hecho una canción juntos!

Loading the player...

¡Qué día más GLORIOSO… Nos han preguntado sobre la posibilidad de hacer una colaboración como ésta durante los últimos 20 años y hoy es el día! ¡#BritneyXBackstreet finalmente está aquí! #Matches ya está disponible en @britneyspears Glory Deluxe", con estas palabras publicadas en sus redes sociales, la boy band más famosa de todos los tiempos sorprendía a sus millones de fans en todo el mundo. Nadie se lo podía esperar y, más tras las útlimas afirmaciones hechas por Britney Spears, en las que se aseguraba que no volvería a cantar hasta que no se librara de la tutela de su padre. Hace justo un mes, el juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles ha se volvía a manifestar en contra de la intérprete, ratificando el papel de Jamie Spears. Por tanto el anuncio de este dueto entre Britney y los Backstreet Boys ha sorprendido aún más, ¿quieres escuchar un adelanto de una de las canciones más esperadas de los últimos años? Dale al play y no te lo pierdas.

- Britney Spears no quiere volver a cantar hasta librarse de la tutela de su padre

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.