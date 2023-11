Nick Carter reconoce que todavía no ha superado la inesperada muerte de su hermano Aaron hace un año El integrante de los Backstreet Boys también ha lamentado no haber podido hacer las paces con la exestrella infantil

Se cumple un año de la inesperada muerte de Aaron Carter a los 34 años. Tal y como reveló la autopsia, la exestrella infantil perdió la vida al ahogarse de manera accidental en la bañera de su casa después de haber inhalado un compuesto químico llamado difluoretano, un gas inflamable, y de haber tomado alprazolam, un sedante ansiolítico que sirve para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad y el miedo a los espacio abiertos.

Un final de lo más trágico para una persona que tuvo que lidiar con numerosos problemas de adicción y salud mental. Todos sus seres queridos siguen en estado de shock y tratando de asimilar que Aaron ya no está con ellos, tal y como ha explicado su hermano mayor, Nick Carter, en una reciente entrevista con el medio de comunicación norteamericano E News!. “Aún estoy intentando procesar la situación, tratando de encontrar algún sentido a todo lo que sucedió”.

Aaron Carter siempre fue el ojito derecho del integrante de los Backstreet Boys. Sin embargo, las cosas se truncaron entre ellos cuando el chico Disney, diagnosticado de bipolaridad y esquizofrenia, amenazó de muerte a la esposa de Nick, Lauren Kitt, y a sus tres hijos: Odin (7), Saoirse (4) y Pearl (2). El intérprete de Everybody se vio obligado a interponer una orden de alejamiento para asegurar la protección de su familia, pero mantenía la esperanza de poder acercar posturas con su hermano en algún momento. “No importa lo que él y yo hubiéramos pasado, siempre estaba la opción de arreglar las cosas y hacer las paces. Me duele que ahora ya no vaya a ser posible”.

En esta misma conversación el artista también ha revelado que el cariño de su mujer y de sus niños está siendo el mejor antídoto para curar el dolor que arrastra su alma. “Intento ser el mejor marido y padre posible. Ellos son lo más importante que tengo y quiero estar presente en sus vidas. Mi prioridad es escucharlos, ir con ellos al colegio, asistir a las reuniones con sus profesores o salir todos juntos a pedir caramelos en Halloween”.

La demanda del hijo de Aaron Carter

El portal TMZ ha tenido acceso a una denuncia en nombre del hijo de Aaron Carter, Prince (2), a los médicos de su padre a los que acusa de negligencia médica. Según recoge este informe, inculpa a estos profesionales de la salud de haber recetado y vendido pastillas de forma indebida al cantante. Unos medicamentos que pudieron afectar a su capacidad de decisión ya mermada por sus problemas de salud mental.

