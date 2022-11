Así fue la polémica que marcó la relación de los hermanos Aaron y Nick Carter

Eran hermanos pero su relación no siempre fue fácil. Los problemas, de adicciones y salud mental, que tuvo que afrontar Aaron Carter le pasaron una factura complicada en sus relaciones (además de ser responsables supuestamente de su muerte como se está investigando). Lo más doloroso para la familia fue, sin duda, el enfrentamiento entre hermanos que marcó los últimos años de vida de Aaron y le hizo alejarse de quienes más le querían. Robert Gene Carter y Jane Elizabeth Carter tuvieron cinco hijos: los mellizos Aaron y Angel, Nick, Bobbie Jean y Leslie Carter. El éxito de Nick como cantante en la boyband Backstreet Boys convirtió su vida en objeto de adoración y curiosidad, generando un fenómeno fan de tal magnitud que absorbió a su familia.

El reality show House of Carters, que se emitió en Canadá en 2006, siguió a Nick y sus hermanos, mostrando esa faceta del artista que no se podía ver en el escenario. Ya entonces, aunque no se emitieron más que ocho episodios, se podía ver la problemática relación que mantenían y los abusos de sustancias que padecían algunos de los hermanos, que desembocarían en un terrible desenlace: Leslie murió a los 25 años en 2012 a causa de una sobredosis, algo que marcó sin duda a los hermanos.

Amenazas y una orden de alejamiento

Pasaron los años y las diferencias entre Nick y Aaron se acentuaron y, lo que es más importante, se hicieron públicas. Lamentablemente los demonios con los que lidiaba Aaron eran numerosos: abuso de alcohol y drogas, trastorno bipolar y esquizofrenia, depresión, denuncias por violencia doméstica… aunque trató de rehabilitarse no dejaba de verse implicado en altercados. “Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez” dijo en una ocasión.

Las amenazas que hizo a sus hermanos Nick y Angel (y a las familias de estos) marcaron un punto de inflexión. En 2019, el vocalista de los Backstreet Boys anunciaba la triste decisión que había tenido que tomar con respecto a su hermano: poner una orden de alejamiento a la que se unía la hermana melliza de Aaron. “Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron. A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada (Lauren Kitty) y a mi futuro hijo, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia" señalaba Nick.

Fue el fin de su relación pues Aaron respondió diciendo “ya no eres mi hermano”, mientras hacía duras acusaciones contra Nick. “Me torturaste cuando era niño. Y todo el mundo lo sabe. Y ahora tienes miedo de la verdad”. Inlcuso implicó a su hermana fallecida Leslie en supuestos episodios de abusos en su infancia, afirmaciones que Nick calificó de “delirantes”. Tras la repentina muerte de Aaron, Nick está destrozado como se ha podido ver en el último concierto con su grupo, en el que no pudo contener las lágrimas. En el mensaje de despedida que le ha dedicado a Aaron, recuerda su enfrentamiento, pero destaca que nunca dejó de quererle.

“Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca ha desaparecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de una manera u otra, algún día hubiese comenzado a recorrer un camino saludable, y hubiese podido encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de la paz que nunca habías disfrutado aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito”.