Las conmovedoras palabras de Hillary Duff, novia de juventud de Aaron Carter: 'Te amé profundamente'

Todos los que conocieron y quisieron a Aaron Carter están hoy absolutamente desolados, tras hallarse el cuerpo sin vida del actor y cantante a los 34 años de edad en su casa de Lancaster (California, EE.UU.). Las reacciones a su inesperada muerte no se han hecho esperar y, desde que se supo la fatal noticia, son continuos los mensajes de tristeza y recuerdo hacia el fallecido. Entre las numerosas personas que tuvieron la oportunidad de convivir o trabajar con el artista, se encuentra la actriz Hilary Duff.

La protagonista de la inolvidable serie Lizzie Mcguire fue, además, fue novia de Aaron Carter en sus años de juventud. Algo que ella ha misma ha rememorado con un conmovedor mensaje dirigido al que fue su pareja: "Lamento profundamente que la vida fuera tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar contra todo el mundo", comienza diciendo la intérprete de 35 años.

"Tenías un encanto absolutamente efervescente y mi yo adolescente te amó profundamente", le dice con gran sentimiento al hermano de Nick Carter, componente de los míticos Backstreet Boys. Para terminar, Hilary Duff envía sus condolencias a la familia y concluye con un "descanse en paz". Cuando el destino los unió en la ficción de Disney, su complicidad era máxima y así se veía en sus últimas imágenes juntos de abril de 2003 en Hollywood, donde ambos se regalaban evidentes gestos de cariño.

Melissa Joan Hart, la actriz que alcanzó la fama mundial gracias a Sabrina, cosas de brujas, también ha rendido su particular homenaje al fallecido. Acompañando a una nostálgica fotografía donde los dos posan ante la cámara, ha querido mandar todo su "amor a los seres queridos, amigos y fans de Aaron Carter", escribe. Ambos no solo coincidieron en la popular serie juvenil de los 90, sino también como concursantes en el talent show Bailando con las estrellas en el otoño de 2009.

Los pésames por el fallecimiento del artista han llegado igualmente por parte de otra legendaria 'boyband' norteamericana como fue New Kids On The Block, cuyos integrantes confiesan estar "consternados y tristes por la repentino pérdida". Además, el grupo liderado por Jordan Knight ha querido pedir unas "oraciones para la familia" del difunto que en estos momentos lo está pasando tan mal.

Actores como Todd Bridges y Bruno Amato se han despedido igualmente de Aaron Carter, haciendo alusión a los conocidos problemas con las drogas que desgraciadamente tenía el fallecido: "La adicción es una batalla horrible en la que nunca puedes dejar de pelear", comentaba uno de ellos al respecto. En una línesa similar se manifestaba la compositora Diane Warren, afirmando que "la fama a una edad temprana suele ser más una maldición que una bendición", ha lamentado.

