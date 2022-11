El hijo de Aaron Carter, Prince, de un año de edad, será el único heredero de sus bienes

Prematura e inesperada, así fue la muerte de Aaron Carter hace solo una semana. Una pérdida que deja tras de sí mucho dolor en la familia y un legado que tendrá que ser otorgado, ¿pero a quién? El artista falleció, se ha informado, sin hacer testamento, pese a que sus abogados se lo habían recomendado hace un año tras el nacimiento de su hijo Prince. Teniendo en cuenta las leyes sucesorias del estado de California, donde falleció el artista, los bienes de Aaron serían heredados únicamente por su hijo. El hermano de Nick Carter no estaba casado con la madre del niño, Melanie Martin, por lo que a ella no le correspondería ninguna parte de la herencia. La pareja había vuelto a compartir su día a día desde el mes de septiembre, en una nueva reconciliación en su noviazgo de idas y venidas. A pesar de ello al artista se le habían retirado los derechos de custodia sobre su pequeño debido a su problemático comportamiento.

Aaron fue una estrella juvenil de éxito gracias a sus trabajos en series como Lizzie McGuire (2001), Sabrina, the Teenage Witch (2001) y 7th Heaven (2004) y dos álbumes musicales de los que vendió unos 10 millones de copias. Apareció además en producciones teatrales como Seussical y The Fantasticks, además de participar en el talent Dancing with the Stars, donde quedó en quinto lugar junto a su pareja Karina Smirnoff. Sin embargo, el artista fue acumulando una gran deuda tributaria que se le reclamó con carácter retroactivo cuando cumplió los 18 años. No había satisfecho el pago de impuestos durante su etapa de éxito adolescente lo que provocó que se le reclamara más de un millón de euros. Con el tiempo los intereses incrementaron la deuda y en 2013 se declaró en bancarrota (tenía 25 años). Presentó cargos contra sus administradores por fraude y contra su madre por apropiarse de su dinero. Según el portal celebritynetworth, Aaron Carter dispondría de unos 400 mil euros en el momento de su muerte.

Quizá estos detalles financieros hayan quedado reflejados en el controvertido libro de memorias cuya publicación trató de frenar Aaron antes de fallecer. Finalmente los responsables de este volumen han tomado la decisión de detener su salida al mercado “por respeto a la familia del artista". “El señor Carter no era solo una persona conocida, sino un padre, hermano, hijo y un amigo para aquellos que siguen llorando su pérdida” señala el comunicado emitido por los abogados de la editorial Ballast Books y el autor Andy Symonds. Entre los aspectos que se cuentan en el libro están la relación de Carter con Hilary Duff y la ocasión en la que el artista visitó la casa de Michael Jackson. Representantes de Aaron Carter ya habían comentado la disconformidad del artista con este proyecto.

El mundo de la música, su familia y numerosos amigos lloran todavía la prematura muerte de Aaron Carter, a los 34 años de edad. A pesar de la problemática relación que mantenía con sus hermanos, concretamente con Nick y su hermana melliza Angel (hace solo tres años pedían una orden de alejamiento contra Aaron por las amenazas que hizo a sus familiares), estos han lamentado mucho lo ocurrido. Después de romper a llorar en medio de uno de sus conciertos recordando a su hermano, Nick ha aprovechado sus días de descanso para estar en familia, sin duda, su mejor bálsamo en esta etapa.