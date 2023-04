La autopsia de Aaron Carter revela la causa real de su fallecimiento cinco meses después

El fallecimiento de Aaron Carter a los 34 años el 5 de noviembre del pasado año conmocionó al mundo entero y cayó como una auténtica losa para toda su familia y sus allegados. El cuerpo sin vida del hermano menor de Nick Carter, uno de los componentes de la boyband Backstreet Boys, fue hallado en su bañera y ahora, seis meses después del trágico suceso, la autopsia ha revelado las causas reales de su defunción. Una muerte que ha sido declarada por el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles,California, como accidental.

Tal y como ha determinado el informe médico forense, Aaron Carter expiró por ahogamiento "accidental" después de sumergirse en su bañera. Aquello ocurrió tras haber inhalado un compuesto químico llamado difluoroetano, un gas inflamable, y de haber tomado alprazolam, un sedante ansiolítico específico para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad o el pavor a los espacios abierto. Los efectos de dichas sustancias en el cuerpo del cantante y actor, que padecía problemas mentales y había tenido amargas experiencias con las drogas, así como desagradables enfrentamientos con algunos integrantes de su familia, terminaron por precipitar lo ocurrido.

Entre las líneas de la autopsia que ha publicado el portal Page Six se puede leer que, cuando Aaron fue encontrado en el baño de su residencia en Lancaster, en Los Ángeles, no presentaba "lesiones traumáticas potencialmente mortales" en el instante de su fallecimiento.

El accidente que se llevó a Aaron frenó en seco su prometedora trayectoria profesional que despegó en la década de los 90 y comenzaba a tener tintes de rap en sus melodías. Cuando apenas había soplado las velas de su primera década de vida ya ejerció como telonero de la banda musical de su hermano y años más tarde despertó la atención de las discográficas hasta el punto de lanzar su primer álbum en 1997. Un disco al que siguieron Aaron's Party (Come Get It) en el 2000, Oh Aaron en 2001 y Another Earthquake! un año después. En total, publicó cinco completos y formó parte del elenco de proyectos audiovisuales tan populares como como Lizzie McGuire, Sabrina, la Bruja Adolescente, Popstar o Supercross.

En el plano personal, Aaron llegó a ser relacionado sentimentalmente con rostros tan reconocidos como Hilary Duff, Lindsay Lohan o Amanda Bynes, pero la mujer que le robó el corazón en los últimos tiempos fue la modelo Melanie Martín. Pese a que con ella se comprometió y tuvo a su único hijo, Prince Lyric Carter, se separaron poco antes de su muerte. "El cielo ha ganado un ángel y un pedazo de mi corazón", lamentó la maniquí días después de conocer la funesta noticia en su perfil social, donde suma más de 200.000 seguidores.

Esta dolorosa tragedia no es la única que ha azotado al clan Carter de forma intempestiva, pues Leslie Carter, hermana del difunto Aaron y la tercera hija de Jane Elizabeth Spaulding Carter y Robert Carter, perdió la vida el 31 de enero de 2012 a causa de una sobredosis generada por el abuso de la medicación que tomaba para tratar la depresión que padecía cuando solo tenía 25 años.

