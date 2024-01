El triste mensaje con el que Nick Carter se ha despedido de su hermana

Después de pasar las que, probablemente, han sido las Navidades más dura de su vida, Nick Carter ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la prematura e inesperada muerte de su hermana Bobbie Jean Carter, de 41 años, quien fue encontrada sin vida el pasado el 23 de diciembre en su casa de Tampa, Florida apenas un año después de que su hermano Aaron Carter, de 34 años, muriera trágicamente.

"Puede llevar toda una vida procesar completamente la pérdida que mi familia ha sufrido a lo largo de los años - más recientemente, con el repentino fallecimiento de nuestra hermana Bobbie Jean. Tengo el corazón roto. Gracias por todo su amor y palabras amables. Se nos recuerda de nuevo que la vida es preciosa, fugaz y para apreciar el tiempo que tenemos con los que amamos. Sé que finalmente está en paz con Dios. Te amo BJ" escribía el integrante de los Backstreet Boys en las redes sociales.

Junto a este texto, una preciosa fotografía de cuando ambos eran dos niños que jugaban en el jardín de su casa y los problemas aún no habían golpeado con fuerza sus vidas, pues la vida de los hermanos Carter ha sido una verdadera tragedia desde que en 2012 tuvieron que enterrar a su hermana Leslie, quien murió a los 25 años debido a una sobredosis, y a la que este pasado noviembre seguía su hermano Aaron, quien, como hemos señalado anteriormente, murió ahogado “accidentalmente” tras inhalar un gas e ingerir sedantes. Unas pérdidas a la que también se sumaba la del padre de todos ellos Robert Carter, quien moría en 2017 víctima de un infarto.

A Bobbie Jean le sobrevive su hija Bella, de ocho años, que quedará bajo el cuidado de su abuela Jane Carter, quien aún no puede creerse que en tan solo una década haya tenido que hacer frente a la pérdida de tres de sus cinco hijos. "Estoy en shock al enterarme de la muerte repentina de mi hija, Bobbie Jean; y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto suceda por tercera vez. Cuando pueda pensar con claridad, haré una declaración más completa; pero hasta entonces pediría que me dejen llorar en privado" declaraba. “Aunque un padre siente profundamente la pérdida de un hijo, el sufrimiento de un niño pequeño ante la pérdida de un padre debe ser mucho mayor. Por ello, pido que recen una oración por mi preciosa nieta Bella, de ocho años, que anteriormente perdió a su padre y ahora también se ha quedado sin su madre" añadía.

Nick, por su parte, declaraba el pasado mes de noviembre que aún no había podido superar la pérdida de su hermano Aaron, cuya muerte le golpeó con fuerza a pesar de que llevaban algún tiempo distanciados. "Aún estoy intentando procesar la situación, tratando de encontrar algún sentido a todo lo que sucedió", dijo entonces a E! News.

Y es que a pesar de que Nick y Aaron fueron una y carne durante la adolescencia, las cosas se truncaron entre ellos cuando el exchico Disney, diagnosticado de bipolaridad y esquizofrenia, amenazó de muerte a la esposa de Nick, Lauren Kitt, y a sus tres hijos. El intérprete de Everybody se vio obligado a interponer una orden de alejamiento para asegurar la protección de su familia, pero mantenía la esperanza de poder limar asperezas con su hermano en algún momento. "No importa lo que él y yo hubiéramos pasado, siempre estaba la opción de arreglar las cosas y hacer las paces. Me duele que ahora ya no vaya a ser posible", agregó.