Muere a los 41 años Bobbie Jean, la hermana de Nick Carter, cantante de los 'Backstreet Boys'

La tragedia ha vuelto a golpear la vida de Nick Carter. A pocos días de despedir el 2023, el cantante tiene que hacer frente al fallecimiento de su hermana Bobbie Jean Carter, a los 41 años. Una dolorosa pérdida que llega a su vida apenas un año después del fallecimiento de su hermano menor, Aaron Carter. A pesar de que el intérprete de Shape of My Heart no ha hecho declaraciones públicas, su madre Jane Carter ha sido la encargada de confesar cómo están viviendo esta noticia en plenas vísperas de estas fechas tan señaladas.

Nick Carter reaparece tras la demanda de abuso y ABC cancela el especial de los Backstreet Boys

“Estoy en shock al enterarme de la muerte repentina de mi hija, Bobbie Jean, y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto suceda por tercera vez. Cuando sea capaz de pensar con claridad, publicaré una declaración más completa, pero hasta entonces pediría que me dejaran llorar en privado”, ha confesado la madre del artista, que en el pasado perdió a su hija Leslie en 2012 y a Aaron en 2022. De acuerdo con el comunicado difundido en TMZ, Jane no ha desvelado los detalles respecto a las causas del fallecimiento de su primogénita. “Por muy profundamente que un padre sienta la pérdida de un hijo, el sufrimiento de un niño pequeño por la pérdida de un padre debe ser mucho mayor. Por eso, pediría a los comprensivos que recen una oración por mi preciosa nieta Bella, de ocho años, que anteriormente perdió a su padre y ahora también se queda sin su madre”, ha continuado relatando.

Nick Carter, de los Backstreet Boys, nuevamente denunciado por una mujer

Una vida marcada por los problemas

Bobbie Jean fue una de las personas que estuvo cuando su hermano experimentó el éxito musical. Al igual que toda su familia, ella también estuvo muy involucrada en ello. Tanto es así que trabajó como estilista de vestuario y maquilladora de su hermano Nick para sus conciertos. Sin embargo, cuando logró la fama, su vida estuvo marcada por las sustancias. Según TMZ, la hija de Jane Carter a lo largo de los años tuvo problemas relacionados con adicciones. En junio de este año, fue arrestada en el condado de Hernando, Florida, acusada de robar calcomanías y marcadores en una tienda minorista. Más tarde, se descubrió que poseía sustancias ilegales.

'Qué bien estar junto a ellos' Nick Carter se refugia en sus hijos tras trágica pérdida de su hermano Aaron

El informe policial detalla que sustrajo seis artículos, valorados en 55,32 dólares. Los empleados de seguridad alertaron a la policía al ver a Bobbie Jean colocando marcadores en su bolso y saliendo sin pagar. Al ser interrogada, intentó deshacerse de un recipiente que llevaba en su bolso, el cual contenía una gran cantidad de sustancias. Ambos polvos dieron positivo por fentanilo. Durante su traslado a la comisaría, la hermana de Nick Carter amenazó con autolesionarse, lo que llevó a documentar que sería ingresada en la cárcel del condado bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Finalmente, se le impuso una fianza de 500 dólares por robo menor y una de 2 mil dólares por posesión de sustancia controlada, considerado un delito grave. Su fallecimiento llega a la vida del clan familiar como un jarro de agua fría.