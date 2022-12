Nick Carter, de los Backstreet Boys, nuevamente denunciado por una mujer

Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, ha sido demandado por una mujer que asegura que después de un concierto en 2001 el artista abusó de ella cuando tenía 17 años. La demandante, que sufre autismo y parálisis cerebral, explica que estaba esperando para que sus ídolos le firmaran un autógrafo en Tacoma (Washington) cuando Nick Carter, que tenía entonces 21, la invitó a subir al autobús. Una vez dentro la mujer cuyo nombre es Shannon Ruth, cuenta que le ofreció una bebida y, a pesar de que ella pidió un zumo, le dio algo con alcohol, tras lo que abusó de ella en el baño y en la cama. Añade además que contrajo Virus del Papiloma Humano por lo ocurrido, y no denunció porque supuestamente el intéprete de I want it that way le dijo que iría a la cárcel si se lo contaba a alguien.

Michael Holtz, el abogado de Nick Carter, ha hecho público un comunicado en el que asegura que estas acusaciones no son solo infructuosas legalmente, ya que tuvieron lugar hace más de 20 años y el supuesto crimen habría preescrito, sino que son "totalmente falsas". "Desgraciadamente, desde hace varios años la señora Ruth ha sido manipulado para hacer alegaciones falsas sobre Nick, y esas alegaciones han cambiado varias veces con el paso del tiempo. Nadie debería ser engañado por este ardid publicitario orquestado por un abogado oportunista, no hay nada que apoye esta acusación, y no tenemos duda de que el juzgado pronto se dará cuenta", ha insistido el letrado que representa al cantante.

No es la primera vez que Nick Carter es acusado de crímenes de esta índole. En 2018 la cantante Melissa Schuman presentó una denuncia en el departamento de policía de Santa Mónica en donde decía haber sido violada por el conocido músico de Backstreet Boys en 2003 cuando ella tenía 18 años y el artista 22. Primero lo contó en su blog y una asociación especializada en casos como el suyo la animó y acompañó en el difícil proceso de denunciar. La intérprete de la banda femenina Dream aseguró que su supuesto agresor tenía al "abogado más poderoso del país" y que no su manager le había dicho que ella no tenía siquiera dinero para pagar a uno que pudiera defenderla. El hermano de Aaron Carter negó entonces las acusaciones diciendo que todo lo que había ocurrido entre ellos había sido consensuado, y el fiscal general de Los Ángeles rechazó el caso en 2018 al considerar que el delito había prescrito en 2013.

Además de su abogado, una fuente cercana a Nick Carter ha negado los hechos también en esta ocasión, y los Backstreet Boys continúan adelante con sus planes. El grupo acaba de sacar un álbum navideño y tiene la agenda repleta de eventos: esta misma noche actuará en el Madison Square Garden de Nueva York y en lo que queda de año tienen otras tres fechas en Estados Unidos. A finales de enero se embarcarán en una gira internacional por Latinoamérica y en febrero volarán al otro extremo del mundo para pasar por Japón, Filipinas o Australia, entre otros.