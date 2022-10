Los Backstreet Boys arrasan en Madrid con unos Paula Echevarría y Miguel Torres entregados

Loading the player...

"Gracias por estos 30 años a nuestro lado. Sin vosotros nunca habríamos podido llegar a ser lo que somos hoy en día". Estas fueron las palabras que dijeron los Backstreet Boys al reencontrarse con sus fans en Madrid. Nick Carter, Brian Littrell, A. J. McLean, Howie Dorough y Kevin Richardson llenaron por completo el Wizink Center y, si hay algo que quedó claro, es que por ellos no pasan los años. Siguen cantando y bailando tan bien como siempre y lo dieron todo sobre el escenario con un público entregado que se sabía todos sus grandes éxitos (As long as you love me, The One, We've Got It Goin' On, Shape of My Heart...) y sus canciones más nuevas, como Don’t go breaking my heart o Chances. Entre ellos vimos a unos emocionados Paula Echevarría y Miguel Torres, que disfrutaron muchísimo de las dos horas que duró el concierto. Dale al play y no te los pierdas cantando.

