Baylee Littrell, uno de los hijos de los BackStreet Boys, a sus 19 años despunta como cantante de música country

Baylee Littrell, hijo de Brian Littrell, componente de los BackStreet Boys, también es cantante. A sus 19 años es todo un artista y en el último concierto de la boyband, en el que actuaron por sorpresa los hijos de los componentes, no pudo acudir ya que acaba de comenzar su carrera en la música. Baylee tiene en su padre a un gran maestro del pop, pero sus raíces countrys son la seña de identidad de este joven nativo de Georgia. Su álbum debut lo lanzó en 2019 bajo el título de 770-Country, en el qye se incluían dos canciones escritas por Tyler Hubbard, artista y compositor estadounidense.

Baylee, que guarda un gran parecido físico con su padre, tuvo la oportunidad de hacer una gira con su padre, Brian Littrell, como telonero de los Backstreet Boys en su DNA World Tour en 2019. Entonces se vio el talento musical de este joven, cuyas influencias de la música country provienen de sus abuelos a los que siempre estuvo muy unido y quienes escuchaban a artistas como Johnny Cash, Merle Haggard, Patsy Cline y Tammy Wynette. Sus artistas favoritos son Rany Travis, Devin Dawson y Morgan Wallen, con quienes tuvo la oportunidad de encontrarse en los premios CMA 2019, de la Asociación de la Música Country.

Baylee escribió su nuevo sencillo Gone durante unas vacaciones familiares en la playa en 2020, una noche que se despertó de madrugada y no pudo volverse a dormir. En poco más de dos horas terminó la canción y recuerda cuales fueron los primeros pensamientos que le vinieron a la cabeza. 'Esta podría ser la peor canción que he escrito. No sé, este es un fiasco'. Al día siguiente mientras se preparaba para salir con su familia a cenar encontró un momento para mostrarle la canción a su padre y cuál fue su inesperada reacción al tocarle la canción que escribió: "Le puse 'Gone' y empezó a llorar". Entonces dije , papá, ¿estás llorando porque es muy, muy malo y estás dudando de todo este experimento o porque te gusta? Y él respondió 'Me encanta'”.

La primera vez que Baylee tocó Gone en directo fue en Eddie's Attic en Decatur, Georgia, hace un año cuando compartió el escenario con su colega artista country Trea Landon. y quedó gratamente sorprendido por la reacción del público. A ese éxito le siguieron otros como Lonesome Cowboy y otra nueva canción Change Your Mind. Baylee quiere seguir la estela de su padre y parece haberse hecho un hueco en el mundo de la canción.

Desde hace año y medio el artista sale con una atractiva joven llamada Addison Alexander. "Este año ha sido increíble contigo a mi lado. Gracias por todas las carcajadas, las sesiones de abrazos, las charlas nocturnas y los recuerdos que nunca olvidaré. No puedo esperar a ver lo que Dios tiene reservado para nosotros. Te amo más Baylee Thomas Wylee Littrell", señalaba el pasado 31 de octubre.