Nick Carter reaparece tras la demanda de abuso y ABC cancela el especial de los Backstreet Boys

Nick Carter no está atravesando su mejor momento. Esta semana, el cantante ha sido acusado de abusar sexualmente a una mujer autista en 2001, cuando esta era menor de edad, un grave testimonio que ha hecho que los cimientos de su vida, tanto personal como profesional, se hayan tambaleado. Precisamente, la última mala noticia que ha recibido tiene que ver con los Backstreet Boys: la televisión estadounidense ABC ha decidido cancelar el programa especial de Navidad, que la popular boyband iba a utilizar como parte del proceso de promoción y presentación de su nuevo álbum A Very Backstreet Christimas, hasta que no se aclare lo sucedido.

VER GALERÍA

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el vocalista tiene que enfrentarse a acusaciones de este tipo. En 2018, Melissa Schuman presentó una denuncia por violación, los hechos sucedieron cuando ella tenía 18 y Nick 22. Sin embargo, la fiscalía general de Los Ángeles rechazó el caso al considerar que el delito había prescrito. De la misma manera, otras tres chicas han asegurado que vivieron episodios parecidos y que el artista les contagió una enfermedad de transmisión sexual, concretamente el virus del papiloma humano.

VER GALERÍA

Los Backstreet Boys aterrizan de nuevo en España: los ingredientes de un éxito que dura tres décadas

Nick Carter rompe a llorar en el escenario tras la muerte de su hermano

Por su parte, el intérprete de I Want It That Way, se ha querido defender a través de un comunicado que su abogado, Michel Holtz, ha compartido con el portal de información Page Six. "Esta afirmación sobre un incidente que ocurrió hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa. Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick. Nadie debe dejarse engañar por este truco, porque no hay nada cierto y los tribunales se darán cuenta rápidamente".

VER GALERÍA

Parece que el vocalista quiere continuar su rutina con normalidad y esperar a que sea la justicia quién haga su trabajo. Hace menos de 24 horas, se subía a los escenarios en un evento de iHeartRadio Jingle Balls Kiss 100's que se celebraba en Boston. Un concierto que ha tenido una gran acogida por parte de sus fans incondicionales. Igualmente, en sus perfiles sociales ha compartido fotografías junto a su mujer, Lauren Kitt, y sus tres hijos, Odin (6), Saoirse (3) y Pearl (1), que están siendo su mejor refugio en este momento tan delicado.

VER GALERÍA

Aaron Carter siempre en su recuerdo

Otro de los proyectos que Nick tiene en marcha tiene que ver con su hermano Aaron, que falleció en noviembre a los 34 años después de mucho tiempo luchando contra las adicciones y sus problemas de salud mental. El artista y su hermana Angel, melliza de Aaron, tienen previsto organizar un concierto solidario para donar el dinero recaudado a asociaciones que trabajan en mejorar la calidad de vida de niños con t rastornos psicológicos a través de la terapia. Una manera de honrar la memoria del rapero y aportar su granito de arena para ayudar a personas que luchan con los mismos demonios que acabaron con su vida.

El hijo de Aaron Carter, Prince, de un año de edad, será el único heredero de sus bienes

La prometida y la hermana melliza de Aaron Carter, que tenían una complicada relación con el artista, lloran su muerte