La tragedia familiar de Nick Carter: pierde a tres de sus hermanos en menos de diez años

Fue a principios de los 90 cuando la familia del cantante Nick Carter comenzó a hacerse popular. Él se había convertido en una estrella del pop como integrante de la banda juvenil de los Backstreet Boys y eso irremediablemente llevó a sus padres y a sus hermanos a salir del anonimato. Años más tarde, el hermano menor de Nick, Aaron Carter también se convirtió en una estrella por derecho propio y trabajó muy duro para hacerse su propio hueco en la industria musical alejado de la imagen de su hermano, agrandando asi la popularidd de su familia, sin saber que todos sus sueños llegarían a su fin un 5 de noviembre de 2022 cuando fue hallado sin vida en la bañera de su casa.

Separados profesionalmente, pero criados bajo el mismo techo, Nick y Aaron compartían su fama y sus vivencias con sus tres hermanas Angel, Leslie y Bobbie Jean Carter, quienes se convirtieron en sus mayores fans y de las que tan solo queda una de ellas (Angel), así como la madre de todos ellos Jane, después de que la tragedia se cebara cruelmente con ellos viéndose obligados a despedirse de cuatro de los seis miembros que componían su familia en tan solo diez años, incluido su padre Robert Carter, quien murió en 2017.

La primera de las muertes llegó en febrero de 2012 cuando Leslie, que por aquel entonces tan solo tenía 25 años, perdió la vida debido a una sobredosis. En aquellos años, la joven y su hija, Alyssa Jane, vivían en casa vivían con su padre, Robert, en Buffalo, y aunque éste intentó hacerle una RCP nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Cinco años después de aquella tragedia, el padre de familia, conocido cariñosamente como Bob fallecía a los 65 años, debido a un infarto. "Me duele el corazón compartir la noticia de que nuestro padre, Robert, falleció anoche" escribía Nick en aquel momento en sus redes sociales. "Mi corazón está roto. Me siento herido porque te perdimos demasiado pronto. Nunca fuiste humano para mí, siempre fuiste mi superhéroe en la vida real" declaraba Aaron visiblemente afectado tras la pérdida de su progenitor.

Golpeados duramente por estas dos pérdidas tan repentinas e inesperadas, la pesadilla no había terminado aún para la familia Carter, y tal y como hemos adelantado anteriormente, en noviembre del año pasado enterraba a los 34 años a Aaron tras ahogarse "accidentalmente" en su bañera después de haber inhalado un gas inflamable presente en latas de aire comprimido, según dictaminó el Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles (California), sumiendo así en una profunda tristeza a los cuatro integrantes de su familia que le sobrevivían.

Sin embargo, la maldición que parece acompañar al que se ha convertido en uno de los apellidos más famosos de la música pop, no había terminado y este 23 de diciembre, apenas trece meses después de la muerte de Aaron, se conocía la muerte de Bobbie Jean, a los 41 años.

Su madre Jane Carter era la encargada de dar a conocer la triste noticia y lo hacía a través de un emotivo comunicado, con el que dejaba patente el terrible dolor que estaban experimentando. "Estoy en shock al enterarme de la muerte repentina de mi hija, Bobbie Jean; y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto suceda por tercera vez. Cuando pueda pensar con claridad, haré una declaración más completa; pero hasta entonces pediría que me dejen llorar en privado" declaraba. “Aunque un padre siente profundamente la pérdida de un hijo, el sufrimiento de un niño pequeño ante la pérdida de un padre debe ser mucho mayor. Por ello, pido que recen una oración por mi preciosa nieta Bella, de ocho años, que anteriormente perdió a su padre y ahora también se ha quedado sin su madre" añadía.

Angel, defensora de la salud mental, y la única de las hermanas Carter viva, también se hacía eco de la muerte de quien un día fue una de su mejor compañera de vida y su confidente. “Para mi hermana mayor Bobbie. Tenías un gran sentido del humor y un espíritu alegre. Cuando era niña, yo era tu bebé y tú eras mi mejor amiga. La vida no fue justa contigo, lo sé. A veces, parece que no tuviste ninguna oportunidad, pasara lo que pasara. Experimentar la inocencia en lugar de cargar con traumas, dolor y sufrimiento es increíblemente importante para los niños, sobre todo a una edad tan temprana. Sé por qué Leslie, Aaron y ahora tú acabaron en las circunstancias que acabaron. Comparto ese dolor que experimentamos durante nuestra infancia y lamento que no tuvieras la oportunidad de una vida mejor” escribía Angel en sus redes sociales junto a un carrusel de fotos antiguas de Bobbie.