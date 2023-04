Lindsay Lohan celebra junto a su madre y sus hermanos su 'baby shower'

La actriz Lindsay Lohan no puede evitar que se le note en la cara el increíble momento personal que atraviesa. La artista de 36 años, que está esperando su primer hijo con el financiero Bader Shammas, ha cumplido con una de las tradiciones que lleva a cabo toda mamá antes de tener en brazos a su pequeño. Como se puede ver en algunos retazos compartidos en el universo virtual, la intérprete celebró su baby shower con algunas amigas y por supuesto con su familia, que no faltó en esta fiesta previa en la que la actriz es protagonista. Una de sus mejores amigas, Juliet Angus, mostró una imagen con Lindsay en la que comentaba que estaba de celebración con su amiga de la que, con cariño, dijo que ve radiante.

La propia Lindsay posó con su madre Dina y su hermana Aliana en una foto en la que se las ve almorzando y se puede ver una tarta, unas flores y lo que parece un regalo. Estaba además con ellas el hermano menor de la artista, Dakota Lohan, que se dirigió de manera muy cariñosa a su cuñado, llamándole “hermano de por vida”. No cabe duda de que todos están encantados con esta nueva etapa en la vida de la actriz, que saltó a la fama cuando era una niña. Su madre Dina se confesó encantada de volver a ser abuela (ya tiene una nieta fruto del matrimonio de su hijo Michael Lohan, de treinta y cinco años, y su mujer Nina Ginsberg).

“Estoy encantada, no puedo dejar de sonreír. Mi hija mayor va a tener un bebé. Es una locura. A veces no me lo creo porque claramente esto te hace mayor” comentó hace unas semanas. “Tenemos una familia grande así que mi hija siempre había querido niños. Es muy maternal” continuaba. La madre de Lindsay no tiene más que cariñosas palabras para su yerno. “Es el momento perfecto para ella y Bader es un ángel. Su marido es muy dulce y son felices. Están contentos y preparados” reiteró Dina. No desveló eso sí la fecha en la que está prevista la llegada del bebé (como informa People podría nacer en verano) ni el sexo.

Tampoco Lindsay ha compartido si el retoño que viene en camino es niño o niña pues el pequeño body que utilizó para anunciar su maternidad era de color blanco. La llegada de este niño es sin duda un regalo incomparable para el matrimonio, que se casó en una ceremonia íntima hace nueve meses. Después de casi tres años de discreta relación, la exchica Disney y el ingeniero mecánico, actualmente financiero de profesión y que ejerce de vicepresidente adjunto en Credit Suisse, han dado un paso más para formar su ansiada familia. “Nos sentimos muy emocionados por la llegada de este nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por el próximo capítulo de nuestras vidas” dijo la artista en declaraciones a TMZ.