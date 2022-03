Aaron Carter y su prometida rompen una semana después del nacimiento de su primer hijo

Aaron Carter y su prometida, Melanie Martin, presentaron públicamente a su bebé recién nacido hace una semana entre mensajes de amor y felicidad. Ahora y apenas unos días más tarde, el cantante ha comunicado que han decidido "continuar con sus caminos por separado". Un anuncio que ha sorprendido a los seguidores del hermano menor de la estrella de los Backstreet Boys, puesto que parecía que la pareja atravesaba uno de los mejores momentos de su relación. Ha sido el propio Aaron quien ha explicado los motivos de la separación, alegando que se debe a "una mentira muy grande" de su prometida por matener contacto con su hermana melliza, Angel Carter, con la que no se habla desde el año 2019.

"Debido a razones personales Melanie Martin y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha habido una mentira muy grande y mi hermana se ha comunicado con mi exprometida y arruinó todo teniendo en cuenta que ella sabía lo que Angel trató de hacerme en los tribunales. Gracias Angel has arruinado mi familia. Dios te bendiga", ha escrito Aaron Carter en su perfil. Ante el aluvión de mensajes que el cantante de 33 años ha recibido por parte de sus seguidores, ha decidido hablar abiertamente de la situación y explicar las razones por las que es “imperdonable” que su prometida haya mantenido contacto su hermana.

La relación de Aaron Carter con casi toda su familia ha sido práctivamente nula desde hace dos años, cuando su hermano Nick pidió una orden de alejamiento contra su hermano menor después de que supuestamente le amenazase con matar a su 'esposa embarazada y a su futuro hijo' y Angel Carter, melliza de Aaron, le apoyó. El pequeño de los Carter ha comentado que su pareja, Melanie Martin, estaba al tanto de la tensa relación con su familia ha explicado a sus seguidores que su chica, Melanie Martin, conocía perfectamente la situación y debía mantenerse al margen y no hablar con "la mitad de mi familia que trató de representarme como un ser humano psicótico".

"Nunca me he sentido más devastado y traicionado en toda mi vida", ha proseguido Aaron Carter, quien se ha definido ya como "padre soltero" mientras hablaba que su hijo recién nacido, Prince Lyric, no merecía este ambiente familiar. Una situación que contrasta considerablemente con las últimas publicaciones del artista, en las que se veía a la pareja feliz junto a su primogénito. Por su parte, Melanie Martin no solo no se ha pronunciado al respecto, sino que ha borrado todos sus perfiles públicos.

El noviazgo de Aaron Carter y Melanie Martin, lleno de altibajos

Esta no es la primera vez que la pareja pone fin a su relación, un tanto problemática desde sus comienzos. Un noviazgo que arrancó en enero de 2020 y que vivió su primera crisis en marzo de ese mismo año, cuando la exprometida de Carter terminó siendo detenida por la policía por un delito de violencia doméstica contra el cantante. Finalmente, tras diferentes baches y rumores de infidelidad, la pareja se reconcilió y se comprometió en junio del año pasado. Desde entonces, han sufrido varios vaivenes entre los que se encuentran otra ruptura, un aborto y una posterior reconciliación.

