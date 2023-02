Nacho Fernández, jugador del Real Madrid, se convierte en padre por cuarta vez

Nacho Fernández, jugador del Real Madrid, y su mujer están de enhorabuena. La pareja, que tiene otros tres hijos en común, acaba de dar la bienvenida a un cuarto, una niña llamada Lola. Junto a un vídeo desde la habitación de la clínica en el que coge a la bebé por primera vez y en el que suena Me muero de envidia de C Tangana & Eliades Ochoa, el futbolista ha anunciado la buena nueva a todos sus seguidores, quienes no han dudado en mandarle numerosos mensajes y felicitaciones en este día tan especial. "Bienvenida Lola", ha escrito el deportista en sus perfiles sociales junto al emoticono de un corazón, feliz con la llegada de la pequeña, que se suma ahora a Alejandra, Nacho y Guillermo.

VER GALERÍA

El Palacio de Liria acoge el 'Premio Montblanc de la Cultura en España'

El nacimiento de la pequeña Lola ha coincidido con la estancia del Real Madrid en Marruecos con motivo de la disputa del Mundial de Clubes. El defensa, con permiso del club, ha viajado así hasta Madrid para conocer a su hija y volverá el viernes 10 de febrerro para preparar la final del torneo frente al Al-Hilal. Tras el anuncio de la buena nueva, varios compañeros de Nacho, como Fede Valverde, Luka Modric, Luis López, Álex Fernández, Vinicius, Antonio Blanco, Lucas Vázquez, Marcelo o Mario Martín, han querido mostrar su cariño y apoyo en un momento tan feliz. "Lola, ya te queremos conocer. ¡Toda la felicidad familia! Los queremos", ha escrito la periodista Nina Bonino, amiga de la pareja.

María y Nacho, que se conocieron cuando tenían 14 años y llevan toda la vida juntos, ya han sido padres en tres ocasiones más. La mayor de esta familia numerosa se llama Alejandra y nació en mayo de 2015, una noticia que llenó a todos de una gran ilusión. Tres años después llegó su segundo hijo, Nacho (que nació el mismo día que su padre levantó la undécima copa de Europa) y al año siguiente llegó el tercero, Guillermo.

VER GALERÍA

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández padre por primera vez de una niña, Alejandra

El futbolista y su mujer, su novia de toda la vida, se dieron el "sí, quiero" el 31 de mayo de 2014 en una romántica ceremonia en la localidad madrileña de Meco. En la celebración estuvieron presentes algunos compañeros del jugador blanco como Álvaro Arbeloa, con su mujer Carlota Ruiz, Isco Alarcón y la que fuera su novia, Victoria Calderón, Álvaro Morata, que acudió con María Pombo, ya que entonces mantenían una relación, Asier Illarramendi con Esther Andonegui, además de Dani Carvajal y el portero Jesús Fernández.