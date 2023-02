Así ha sido el reencuentro entre Beth y Nina 20 años después de su convivencia en 'Operación Triunfo'

La gran final del Benidorm Fest 2023 ha dado mucho que hablar, y no solo por la ganadora del concurso, Blanca Paloma, que además será la representante de España en Eurovisión este año, sino también por un reencuentro muy especial. 20 años después, Beth Rodergas, quien actuó para nuestro país -con el famoso tema Dime- en el certamen de música de Riga en 2003, y Nina, que lo hizo en 1989, se han visto las caras de nuevo. Y es que, las dos coincidieron en Operación Triunfo. Beth, de 41 años, quedó en tercer lugar -por detrás de Ainhoa Cantalapiedra y Manuel Carrasco-, mientras que la intérprete de Nacida para amar era la directora de la Academia por aquel entonces.

Beth y Nina han protagonizado un emotivo abrazo en su reencuentro. Y lo han hecho en La noche del Benidorm Fest, el programa posterior a la victoria de Blanca Paloma con su Eaea, por encima de Agoney y Vicco. La barcelonesa ha recordado que Nina estaba en aquella final de Eurovisión de Riga, el 24 de mayo de 2003, donde Beth consiguió un octavo puesto con el famoso tema de Dime: "Me acompañó", ha dicho nada más verla. Este 2023 se celebran los 20 años de ese momento tan especial, que a día de hoy lo rememora toda España: "Es fuerte cómo ha pasado el tiempo y la gente sigue recordando esta canción, sigue sonando en las discotecas (...) ha trascendido muchísimo", comentaba asombrada una Beth que, salvo las rastas de aquel entonces, poco ha cambiado físicamente.

"Me remueve estar aquí porque en estos 20 años es la primera vez que vuelvo a hacer algo relacionado con Eurovisión", comenzaba diciendo. "Fue una experiencia increíble, pero después de eso quise centrarme en mi carrera, en mi proyecto, en mi estilo de musica, y me aparté de este mundo eurovisivo totalmente. Hasta el día de hoy, que son 20 años, y creo que es momento de celebrar", continuaba explicando feliz. Todo este tiempo ha dado para mucho. Además de ser cantante, la artista está volcada en su faceta como madre. Beth tiene dos hijos: Lia, de 10, y Kai, de 6 añitos, fruto del amor con el cantante Joan Boix March, su marido.

Un documental para inmortalizar Dime

La cantante y actriz quedó tercera en la segunda edición de Operación Triunfo, pero fue elegida para representar a España en Eurovisión en Riga (Letonia), con el ya conocido tema Dime. Ahora, Beth está volcada en hacer una celebración por los 20 años de ese octavo puesto en el certamen musical, y ha confesado que va a grabar un documental del antes y el después de ese momento: "El 25 de marzo, en Barcelona en directo, voy a cantar Dime. El hecho de volverla a hacer me removió un montón, me paré a pensar, 'realmente hace 19 años que no la canto', y pensé que había material para hacer un documental sobre la cancion. Vamos a contar qué pasó hace 20 años, cuando se me da la canción, todo lo que pasa, y vamos a contar también cómo 20 años más tarde me preparo para volverla a interpretar", desvelaba la artista, añadiendo que ya habían empezado a grabar porque ya está preparando la actuación del próximo mes de marzo.

