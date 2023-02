Gloria Trevi recuerda los momentos más oscuros de su vida: de la muerte de su hija a su entrada en prisión

Gloria Trevi es una de las artistas mexicanas más internacionales. Ha vendido millones de discos por todo el mundo y miles de fans de todas partes han coreado temas como Todos me miran, Vestida de azúcar o Pelo Suelto. Sin embargo, su vida no ha sido un camino de rosas, sobre todo, desde que se cruzó en su camino Sergio Andrade. En aquel momento él era el productor musical más prestigioso de México y Gloria Trevi una adolescente de 15 años que acababa de ganar un concurso. Andrade la ficha para el grupo Boquitas Pintadas y desde entonces no se separa de él, a pesar de la diferencia de edad que existía entre ellos, ya que Andrade tenía 35 años. "Para mí él era el Rey Midas, yo sentía admiración y él supo hacer que yo la confundiera con amor", comenzó diciendo la artista en el programa Viajando con Chester, de Cuatro.

"Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos. Él no era realmente como yo le idealicé. Tener 15 años y creer que te las sabes todas, a todos nos ha pasado. Sin embargo, me enamoro de la persona incorrecta y luego esta persona me dice tú y yo no somos nada, solamente soy tu mánager", contó la cantante. Además, relató cómo Andrade hizo que cada vez tuviera menos relación con su entorno. "Él me decía que tenía que mantener un misterio. Me hacía ver que era algo normal, me decía que Michael Jackson no se iba de fiesta con los amigos".

Gloria Trevi estuvo 17 años "bajo la influencia" de Andrade. "Y 17 años no corren a favor haciéndote madurar corren en contra. A los 30 yo estaba tan quebrada, me sentía vieja, decadente. No me sentía ni amada, ni bonita... Y hoy, que tengo 54 años, me siento espectacular. Me siento más joven que cuando tenía 20 años, porque eso es lo que logra una persona que te golpea la autoestima, pero he sobrevivido a todo eso".

Su entrada en prisión

La artista también abordó con Risto Mejide su entrada en prisión en 1999. A Sergio Andrade se le buscaba por maltratar y abusar presuntamente de chicas menores bajo la promesa del éxito y a Gloria Trevi por ser presuntamente cómplice a la hora de captar nuevas víctimas. La pareja fue detenida en Brasil y la cantante permanece allí tres años encerrada. "Fueron años impresionantes, muy muy duros", recordó entre lágrimas. Pero el dolor tan profundo que sentía era por la muerte de su hija, Ana Dalay, fruto de su relación con Andrade. "Yo había perdido a mi hija dos meses antes de entrar en prisión entonces, cuando a ti te amputan las extremidades no sientes un granito. Yo no sentía nada. No me importaba".

La muerte de su hija

La pequeña falleció en Brasil el 10 de octubre de 1999 y se publicaron numerosas teorías sobre su muerte. "Se han dicho las cosas más horribles, me cuesta repetirlas", comenzó diciendo Trevi. A ella, lo que la dijeron en aquel momento, fue que la niña había fallecido de muerte de cuna. "Yo cuando vi a mi hija entré en shock, yo no me di cuanta ni de cuando se la llevaron. Una de las muchachas que estaba allí me dijo que se encargó de llevarla al hospital, que la hicieron su alta de defunción... Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar...", explicó sin parar de llorar. Años después, la artista habló con aquella chica. "Y me dijo que todo lo que me había dicho fue algo que el señor (Andrade) le pidió que me dijera. Ella era otra persona que estaba aterrada", reconoció.

A pesar de todo, Trevi piensa que ese fue el motivo real del fallecimiento. "Yo creo, sinceramente, que fue de muerte de cuna, pero que yo lo haya podido ver con doctores o que me lo hayan podido decir, no".

