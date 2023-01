Olga Moreno, feliz y más enamorada que nunca, celebra el cumpleaños de su novio, Agustín Etienne

Tras un 2022 de lo más complicado para Olga Moreno, debido a lo que supuso la amarga ruptura con Antonio David Flores al descubrirle con Marta Riesco, la empresaria vuelve a sonreír. Y lo hace más radiante que nunca gracias a su nueva ilusión, con la que comparte multitud de momentos importantes. Esa persona que le ha devuelto la felicidad es su representante, Agustín Etienne, quien además acaba de cumplir años y lo ha celebrado con sus seres más queridos, entre los que se encontraba su actual relación sentimental, Olga. Ajena a todo su exterior, y queriendo poner tierra de por medio, la sevillana ha querido compartir uno de los momentos más especiales junto a su nuevo amor.

Olga Moreno, arropada por Agustín Etienne en su regreso televisivo, cuenta cómo empezó la relación

Feliz y radiante. Así se mostraba Olga Moreno en el cumpleaños de Agustín Etienne el pasado sábado 7 de enero. La ganadora de Supervivientes 2021 enseñaba el instante, a través de su perfil público, en el que el representante iba a proceder a soplar la bengala en la copa de helado de fresa que le habían puesto. Era evidente que la madrileña no podía faltar al festejo y era la encargada de grabar de cerca el momento para no perder ni un solo detalle, y también de sentarse a su lado. Ubicados en un conocido restaurante de Madrid, concretamente en Majadahonda, la pareja disfrutaba del gran día con los seres queridos. En la imagen aparecía una Olga Moreno relajada y feliz, festejando con alegría el cumpleaños de su pilar, con el que ya no se esconde de nadie y grita a los cuatro vientos lo contenta que está junto a él. "Feliz cumple", se leía en su historia.

Así ha cambiado la vida de Antonio David Flores y Olga Moreno un año después de su separación

Su relación, viento en popa

Era el pasado mes de octubre de 2022 cuando salía a la luz la relación sentimental que estaban manteniendo Olga Moreno y Agustín Etienne. Desde entonces, su historia de amor ha ido in crescendo y, ahora, la empresaria se está planteando incluso mudarse a Madrid, tal y como han desvelado en Fiesta, con el fin de romper con su pasado e iniciar un nuevo futuro junto a la persona que le regala felicidad en estos momentos. De confirmarse esta decisión, Olga estaría dando un paso de gigante en su relación, puesto que ella vive actualmente en Málaga y Agustín se encuentra en la capital. Asimismo, Olga también estaría pensando en afrontar nuevos retos profesionales, lo que conllevaría volver a la televisión para colaborar en algún espacio en el que no tuviese que hablar de su vida privada.

Ex de Arancha de Benito y exrepresentante de Belén Esteban: Agustín Etienne, la nueva pareja de Olga Moreno

Por el momento, Olga Moreno está centrada en Agustín Etienne y en su hija Lola. De hecho, el pasado 26 dediciembre la empresaria celebrara un cumpleaños muy especial junto a su pequeña: "Un día como este nació la persona que más amo en el mundo, mi Lola. La que me hace reír, sentir, amar y, sobre todo, vivir. Te amo", unas emotivas palabras que le dedicaba a su hija. A lo que su representante también le escribía una preciosa frase con lo siguiente: "¡No hay minutos más llenos de amor que los vuestros!", le decía, compartiendo así el momento tan bonito que estaban viviendo juntas.