Así ha cambiado la vida de Antonio David Flores y Olga Moreno un año después de su separación

Antonio David Flores y Olga Moreno han vuelto a sonreír un año después de hacerse oficial su separación. El ex guardia civil ya no esconde su amor por la periodista Marta Riesco. "Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mi. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú. Te amo", publicó recientemente. La ganadora de Supervivientes, por su parte, no puede estar más enamorada de su representante, Agustín Etienne. "No quiero poner etiquetas, pero espero que esto dure para toda la vida", confesó emocionada.

Después de meses muy complicados, parece que la calma se ha instalado en sus vidas. Antonio David intenta pasar el mayor tiempo posible con su novia, que reside en Madrid. La pareja disfruta de numerosos planes románticos en la ciudad. Les encanta conocer nuevos restaurantes y hacer escapadas rurales. Cuando no está con la periodista, viaja a Málaga para reencontrarse con sus tres hijos, Rocío, David y Lola, con lo que ha celebrado Hallowen.

Antonio David y Olga ya están en trámites para firmar su divorcio, pero seguirán compartiendo la custodia de David, el hijo que el ex guardia civil tuvo con Rocío Carrasco, y de Lola, la hija que tienen en común. "Mi relación con Antonio David está bien, es cordial. No le veo cuando va a recoger a los niños, pero hablamos mucho. Mientras pueda, David no se va a separar de su hermana. Son 22 años con él, es feliz con su hermana y conmigo y el padre si ve a su hijo feliz seguiremos igual" explicó la sevillana en el programa de Ana Rosa Quintana.

A pesar de su separación, Antonio David y Olga sostienen que siguen siendo una familia. Sin embargo, la relación de la sevillana con Rocío Flores se ha enfriado. "Nos queremos muchísimo y sé que pronto se va a arreglar. Con amor y cariño, todo se arregla", dijo la ganadora de Supervivientes. Con quien parece que se han solucionado todos los problemas es con Marta. La periodista tuvo un papel clave en la fiesta del 26 cumpleaños de la joven. Además, este verano han estado juntas en Marbella.

Cuando Antonio David Flores, de 46 años, se separó de Olga Moreno, de 47, no le dijo que estaba enamorado de Marta Riesco. "Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. No sabes sabes si decíserlo es lo mejor o no decírselo precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora me arrepiento de no habérselo dicho", reconoció en su canal de YouTube. La sevillana, que asegura que se enteró de esta relación por la prensa, solo piensa en su nueva ilusión después de los malos momentos que ha vivido tras su separación. "Creía que no me iba a enamorar en la vida y tampoco pensé que iba a salir de este bache tan duro", confesó. Agustín "me ha devuelto las ganas de arreglarse" y la esperanza en el amor.