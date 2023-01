Noelia López empieza el año en el paraíso con su novio y su familia numerosa

Las celebrities han dado la bienvenida al nuevo año de muchas maneras diferentes. Algunos se han tomado las uvas en familia al estilo tradicional, otros han organizado fiestas exclusivas con amigos, otros han aprovechado para confirmar que están enamorados y hay otros, como Noelia López, que han recibido el 2023 desde la playa. La modelo sevillana, de 36 años, se encuentra disfrutando de unos días en República Dominicana en muy buena compañía. Noelia ha viajado junto a su novio, el exfutbolista madrileño Roberto Jiménez Gago y sus respectivos hijos.

- Risto Mejide empieza el año de forma accidentada y tendrá que ser operado

VER GALERÍA

"Pequeñas capturas de felicidad", ha escrito la modelo junto a varias fotos que demuestran lo bien que se lo están pasando, especialmente su hijo Arnaldo, que en febrero cumplirá seis años. Por su parte, el que fuera portero del Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Benfica, Olympiacos y Real Valladolid, ha querido también mostrar sus imágenes favoritas de este viaje tan especial. "2022... año de grandes cambios, que acaba con la imagen que lo define todo. Gracias a la vida por tanto privilegio. Soy una persona con mucha suerte. ¡Vamos a por el 2023 con pasión, entrega, amor y mucho trabajo!".

La modelo y el exfutbolista, que salen juntos desde el pasado verano, no pueden estar más felices con su familia numerosa. Roberto ha congeniado a la perfección con el pequeño Arnaldo, al igual que Noelia con los hijos de su chico, Belise, de 13 años y Enzo, de 10. Felices y muy unidos, les hemos visto disfrutando de juegos en el mar, paseos por la orilla y selfies muy divertidos, además de que Noelia y Roberto han presumido de cuerpazos al sol.

- ¡Como dos gotas de agua! Noelia López muestra lo mucho que se parece su hijo a ella

VER GALERÍA

Feliz y enamorada

La que fuera concursante del programa Supermodelo está viviendo una etapa muy bonita. Roberto le ha devuelto la ilusión en el amor y, además, comparten muchos gustos y aficiones. "Feliz cumpleaños mi ser de luz. Agradecido a la vida de tenerte y de aprender de ti cada día. Te deseo toda la felicidad del mundo por encima de todas las cosas. Entra en los 36 con un buen pisotón, que se te escuche", fue el romántico mensaje que escribió el 21 de agosto para felicitarla por su cumpleaños. "La felicidad de cumplir a tu lado... Gracias por TODO. Te quiero. Mi equipo", respondió Noelia.

Roberto, que dijo adiós a su carrera como futbolista el pasado mes de septiembre, se ha formado como Director Deportivo por la Real Federación Española de Fútbol, tiene un máster de administración de empresas por LaLiga Business School y un máster en I+D por la Universidad de Nebrija.

- El gran cambio de la princesa Leonor a través de su maquillaje

VER GALERÍA

Cambio de rumbo

"Hoy, día 5/09/2022 decido acabar con mi carrera como futbolista profesional y cambiar el rumbo de mi vida. Con la misma ilusión y ganas de comerme el mundo que tenía hace 17 años aquel 22 de diciembre. Dos hijos que me llevan esperando demasiado tiempo y un sinfin de aventuras por vivir en el marco de la vida cotidiana, esa que tanto cuesta vislumbrar desde el lado de los focos, pero que nunca debemos perder en el horizonte de la realidad. Papá y mamá, gracias por haberme provisto de los valores suficientes para darme cuenta de lo que he conseguido, ¡sabiendo que aún me queda todo por conseguir! De ti, querido fútbol, no me despido. Aún te queda mucho que saber de mi", escribió en sus redes.

- Cristiano, Georgina y sus hijos ya vuelan hacia Arabia Saudí: los próximos pasos de su nueva vida allí

VER GALERÍA

Muchos proyectos

En lo personal está feliz y en lo profesional, Noelia tampoco se puede quejar. Desde 2021, la modelo sevillana es copropietaria del restaurante Margarito Bar, en Madrid, que se ha convertido en un proyecto muy emocionante para ella. "Fue una idea que surgió justo antes del confinamiento, cuando entre varios amigos, y ahora socios, empezamos a darle forma" nos contó en las páginas de ¡HOLA! asegurando que su objetivo era "no dejar indiferente a nadie". "Las personas que hemos creado Margarito Bar tenemos diferentes profesiones vinculadas al mundo del ocio nocturno, la gastronomía, la comunicación y la moda. Así que tener la oportunidad de crear un espacio culinario y de diversión, y con ello ampliar y diversificar mi ámbito profesional, dado que es mi primer proyecto en este mundo, me pareció muy buena idea y un proyecto ilusionante", confesó.