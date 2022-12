Amaia Montero rompe su silencio tras su ingreso hospitalario y da nuevos detalles sobre su estado de salud

La preocupación inundaba el entorno de Amaia Montero cuando, el pasado 14 de octubre, compartía una impactante imagen de su rostro bastante desmejorado. Días después, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh desaparecía por completo de las redes sociales, lo que originó aún más intranquilidad entre sus seguidores. Sin embargo, tal y como contaba ¡HOLA!, la artista tenía que ser ingresada por un fuerte cuadro de estrés y ansiedad durante el pasado noviembre. Tras dos meses alejada del foco mediático, Amaia Montero ha reaparecido y lo ha hecho en conversación teléfonica con el periodista Javier de Hoyos. La artista ha querido agradecer el gesto que ha tenido Aitana Ocaña en su último concierto, así como todo el apoyo y el cariño que le están brindando sus fans en estos momentos tan complicados para ella.

El pasado martes Aitana cerraba su gira 11 Razones + Tour. En un momento dado, la artista cantaba Puede ser, una canción que Amaia Montero interpretó en su día con Dani Martín, cuando este era el vocalista de El canto del loco. Al instante, la que fuera integrante de La Oreja de Van Gogh se convertía en tendencia en las redes sociales, con mensajes de apoyo y de ánimo para que se recupere y pueda volver pronto a los escenarios. A raíz de ese gesto de Aitana, Amaia Montero ha roto su silencio para agradecer a la catalana y al resto de fans el amor que recibe, y les ha mandado un conmovedor mensaje: "Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, siempre. En estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo", ha confesado la cantante.

Amaia ha revelado a Javier de Hoyos que está conmovioda: "Conmovida sobre todo en estos momentos, que la gente se acuerde tanto, que la gente me quiera tanto, la verdad que siempre me llega al corazón", expresaba Amaria Montero. La artista ha confirmado que poco a poco se está recuperando, y no sabe si retomará pronto los escenarios, ya que para 2023 tenía un proyecto discográfico en proceso. Lo único que quiere ahora es salir adelante y volver con más fuerza: "No podría decir nada de eso en estos momentos. Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta". Amaia está recibiendo todos los mensajes de cariño a través de las redes sociales. Sin embargo, tras su cierre de Twitter, la cantante solo podrá leer todos los buenos deseos a través de una de ellas: "Que sea por Instagram porque por Twitter no me voy a enterar. Si me entero, me entero por Instagram", confesaba.

Desde que se supiese por lo que estaba pasando Amaia Montero, muchos famosos han sido los que han dado ánimos a la irundarra, entre ellos, su expa­reja, Gonzalo Miró, con quien terminó en 2011. Aunque, desde entonces, a la intérprete de Dulce locura no se le ha conocido ningún nuevo amor. También, la muerte de su padre dos años antes, en 2009 -después de luchar contra un cáncer-, le supuso un duro golpe en su vida, del que aún no se ha recuperado. Por el momento, los médicos han aconsejado a la artista que tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión.

