Las 'celebrities' se vuelcan con Amaia Montero tras la publicación de su última e impactante fotografía

El aspecto triste y descarnado de Amaia Montero en la última publicación que ha compartido con sus seguidores ha despertado un gran desconcierto. La cantante, tras anunciar el pasado 2 de octubre que su nuevo álbum vería pronto la luz, ha publicado una imagen suya nada adornada, algo a lo que no nos tiene acostumbrados. Se ha hecho un crudo autorretrato, en blanco y negro, sin peinar ni maquillar, en el que aparece seria y visiblemente cansada.

El post lo publicaba dos veces, con una hora de diferencia entre una publicación y otra y luego. Esta misma mañana ha borrado uno de ellos como si de un error se tratase. Sin dar ninguna explicación pública, horas más tarde compartía también un vídeo en el que recordaba uno de sus temas de 2019, La boca del Lobo, una canción cuya letra dice "Me siento en casa cuando no sé dónde estoy. Bailo descalza con gente que lo sabe todo de mí pero no sabe quién soy".

Si bien Amaia acostumbra a dar una imagen mucho más cuidada de ella, no sería la primera vez que la cantante toma medidas radicales para expresar la esclavitud que a veces le supone la fama. Son muchas las veces que ha denunciado la imagen irreal que se da al público de las estrellas y el daño que este culto a lo perfecto e irreal puede llegar a hacer en las personas más sensibles. Quizá no sea más que una gran muestra de autenticidad, loable por parte de todos, que ponga el foco de nuevo en reivindicar lo importante que es cuidar nuestro interior más que el exterior. La fotógrafa catalana Cristina Núñez Salmerón fue una de las pioneras en España a la hora de convertir en terapia la fotografía, trabajando la autoestima de las mujeres en las cárceles, ayudándoles a reconocerse a sí mismas en los peores momentos a través del retrato.

Sin embargo, tanto sus seguidores como muchas celebrities han mostrado su preocupación tras ver esta fotografía. “Resiliencia compañera mía. Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!”, le escribe su compañera Diana Navarro transmitiendo sus ánimos; también Cayetana Guillén-Cuervo le recuerda lo mucho que la quieren “Mi amor te quiero”. Pastora Soler que, al igual que Amaia también se vió obligada a apartarse momentáneamente de su carrera para cuidarse por dentro, le escribe: “Vamos Amaia compañera, eres grande, te admiramos, te queremos! Parriba!”. Paula Echevarría también se ha lanzado a contestarle: “La vida siempre sirve”, con rotundidad. "Recuerda que vales mucho y tú voz inspira", le recuerda Fiona Ferrer. Además de muchísimos rostros conocidos, los fans de la cantante se están volcando con ella y le dedican grandes muestras de cariño.

La respuesta de la cantante vasca a esos comentarios de apoyo ha sido más enigmática aún. La intérprete ha escrito: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida?”. Esta frase contradictoria y sin sentido por parte de la cantante vasca que a todos conquistó al frente de “La oreja de Van Gogh”, ha desconcertado aún más a todos y ha hecho incluso pensar en que alguien pudiera haber hackeado el perfil de la cantante.

