Gonzalo Miró dedica unas bonitas palabras a su ex, Amaia Montero, en un momento difícil para ella

La preocupación en torno a Amaia Montero se mantiene tras la publicación hace un mes de una inusual fotografía y unos mensajes que sembraron la alarma entre sus seguidores. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, comentaba la artista en dichas publicaciones. La familia ha preferido mantenerse reservada y se han limitado a aclarar que "no está pasando su mejor momento", tal y como explicó su hermana Idoia. Pero Amaia es una de las artistas más queridas de nuestro país y son muchos los que han querido enviarle su apoyo, tanto anónimos como celebridades. El último en pronunciarse ha sido su ex, Gonzalo Miró, quien le ha dedicado unas bonitas palabras. Dale al play para verlo.

