La familia de Amaia Montero revela cómo se encuentra y da nuevos datos sobre su estado de salud

Hace un mes desde que Amaia montero se convertía en noticia por una impactante fotografía que ella misma compartía con sus seguidores. En la imagen se mostraba a la cantante muy desmejorada, con el rostro cansado, despeinada y sin maquillaje. Una publicación que iba acompañada de estas palabras: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” Tras esta alarmante publicación, era su propia hermana, Idoia, la que confesaba en el programa de Susanna Griso que "Amaia no está pasando por su mejor momento".

VER GALERÍA

Arropada por sus familiares y amigos

Desde entonces, sus fans no han parado de preguntar por ella y su estado de salud. Ahora, a través de su familia, conocemos que "ya está un poco mejor", en declaraciones recogidas por el diario 'El Español'. Montero está atravesando un bache en su vida, pero no está sola, su familia reitera que será ella misma la que hable de su estado cuando se recupere y confirman que prefiere continuar alejada de las redes sociales.

VER GALERÍA

Está siendo arropada por su madre, Pilar Saldías, y su hermana, Idoia, y por un ejército de amigas que la miman y la protegen. Sus compañeros y amigos le han mandado durante este tiempo su cariño. “Resiliencia. Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!”, le escribó su compañera Diana Navarro. Cayetana Guillén-Cuervo, Paula Echevarría o Pastora Soler -que también tuvo que alejarse del foco mediático-, también le han mostrado su afecto.

Centrada en su nuevo disco

Su familia prefiere que se aleje de los focos durante un tiempo hasta que se recupere y mientras se centre en el lanzamiento de sus nuevas canciones. De una de ellas, ofreció un adelanto a sus seguidores hace un mes. Este álbum supondrá su quinto disco de estudio desde que iniciara su carrera como solista."Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien", señalaba su madre. Desde su separación de La Oreja de Van Gogh, Amaia ha publicado cuatro discos en solitario. En 2008, Amaia Montero, en 2011 Amaia Montero simplemente 2, en 2014 Si Dios quiere yo también y Nacidos para creer, en 2018.

VER GALERÍA

Si bien en un principio, la artista se planteó dar una entrevista para sincerarse sobre su presente, su familia niega que esta posibilidad se contemple. Y es que tanto la compositora como su hermana Idoia buscan proteger en todo momento a su madre, Pilar Saldías, de toda posible repercusión mediática. Es por ello que la cantante no va a dar ninguna entrevista explicando lo que le pasa y se mantendrá alejada de los focos.