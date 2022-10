Las primeras palabras de Leire Martínez, de la 'Oreja de Van Gogh', sobre su relación con Amaia Montero

Muchas han sido las polémicas que han girado en torno a la relación de Leire Martínez, vocalista actual de La Oreja de Van Gogh, y Amaia Montero. Sin embargo, ninguna de las dos se había pronunciado al respecto. Después de 15 años al frente del grupo, la cantante del álbum Un susurro en la tormenta ha decidido dar un paso al frente y abrirse en canal para contar cómo fueron sus inicios en la banda, lo que supuso ser 'la sustituta', y hablar, sobre todo, de la relación que mantiene con la exvocalista, Amaia Montero: "Sinceramente, no me suele gustar pronunciarme en temas de Amaia, fundamentalmente porque no me gusta generar fuegos", comenzaba diciendo la artista.

"Todo lo que no fue razonable y normal, y todo lo que ya trascendió o ha ido trascendiendo, pues no es agradable. Pero es verdad que intento estar un poco al margen, porque como siempre digo, no es mi guerra. Yo vengo a trabajar", se sinceraba Leire Martínez por primera vez sobre lo que ocurrió en su día con la irundarra. La propia vocalista de La Oreja de Van Gogh ha admitido que ha habido cosas que no le han gustado: "Pues sí, no te voy a engañar", confesaba en Socialité, desatacando el momento en el que, a la que fuera la voz de la banda, no le sentó bien que Leire firmara discos: "Jamás firmaría un disco que no me correspondiera… por pura honestidad y respeto", señalaba Amaia Montero en su día en uno de sus perfiles públicos. Esta fue una de las mayores polémicas en torno a las dos artistas, ya que la irundarra fue muy crítica con su sustituta: "Hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos. Pero es verdad que cuando alguna persona te insiste y te dice, 'el disco es mío y quiero que me lo firmes', adelante", desvelaba Leire.

¿Una colaboración entre Amaia Montero y Leire Martínez?

La propia cantante ha sopesado la posibilidad de realizar una colaboración con Amaia Montero: "Es verdad que es algo que se plantea mucho. De hecho hay un montón de vídeos en YouTube donde hacen el juego, cogen canciones y nos unen a las dos", contaba, añadiendo que realmente no sabía qué contestar, ya que es una decisión que no puede tomar ella sola, "esto es algo que decidiría el grupo y ella". Y, aunque Leire entiende que los fans quieran un dúo, ha asegurado no saber nada de ella: "Yo es que no tengo relación con ella. Nos conocemos. Hemos coincidido varias veces, muchas veces. Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá", confesaba y continuaba diciendo que, "al final, las dos hemos ocupado un poco un lugar en un mismo grupo, con la misma gente y creo que empatizo con ella en muchos aspectos porque, a veces, ser la única mujer en un equipo únicamente de hombres -al ritmo que se vive, con las exigencias de la industria, de la sociedad, de todo- no es nada fácil", aseguraba Leire Martínez.

Leire Martínez también ha señalado que le hubiera gustado haber tenido un encuentro con ella: "La admiro y la respeto profundamente. También me hubiera gustado haberme sentado con ella a tomar un café y que me contara su experiencia. Fue algo que no surgió". Ser la 'sustituta' de Amaia Montero nunca fue fácil para Leire Martínez, que sufrió una gran presión al empezar con la banda. Esto hizo que la cantante tuviera que llegar a pedir ayuda psicológica para sobrellevar todo de la mejor forma posible. Cabe destacar que, la exvocalista de uno de los grupos españoles más exitosos a nivel nacional, abandonaba la banda en noviembre de 2007 -de la que estuvo ligada más de diez años-, para iniciar su carrera en solitario. Ahora, Amaia Montero se encuentra trabajando en su quinto disco que lleva poduciendo desde 2020.